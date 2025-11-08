Julio César Chávez asegura que la cara del boxeo iba a ser su hijo y no el Canelo Álvarez

El histórico boxeador Julio César Chávez, considerado el máximo ídolo del boxeo mexicano, habló con franqueza sobre su hijo Julio César Chávez Jr. y lo que pudo haber sido su carrera en caso de mantener un limpio proyecto profesional y no verse afectado por los diversos temas personales que llevaron su carrera a una paralización.

El legendario campeón aseguró que su primogénito tenía más talento natural que Saúl “Canelo” Álvarez y que en su momento debió convertirse en la gran figura del pugilismo mundial.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Adela Micha en La Saga, donde Chávez reconoció que, aunque su hijo posee cualidades excepcionales, su falta de disciplina fue el obstáculo que lo alejó de la cima.

Julio César Chávez y Julio César Chávez Jr. Crédito: Luis Onofre | Imago7

“Sigue siendo buen peleador mi hijo, a pesar de que ya está grande y a pesar de toda la mierd que se ha metido y todas las pendejadas que ha cometido. Siempre ha tenido unas facultades naturales, pero su indisciplina no lo dejó llegar hasta donde él debía haber llegado. Él era la cara del boxeo”, expresó.

El “Gran Campeón Mexicano” lamentó que, tras su retiro, el heredero natural de su legado no haya sido quien tomara su lugar como el máximo exponente del boxeo nacional.

“Él era el que me seguía a mí. Con todo respeto no era el Canelo, era él. Era él, era mi hijo”, agregó Chávez en sus palabras al afirmar que tenía todo lo necesario en fuerza y velocidad para poder brillar en los cuadriláteros.

Chávez explicó que, en sus primeros años como profesionales, tanto su hijo como el Canelo mostraban estilos muy distintos, pero que “Julito” destacaba por su talento innato, mientras que el tapatío lo compensaba con esfuerzo y disciplina.

“Porque si tú ves pelear a Julio y a Canelo en principio, pues Julio tenía muchas más facultades que Canelo. Natural. Es que si tú ves las peleas de Canelo y de Julio, ves pelear a Canelo y ves pelear a Julio, no lo digo yo… Pregúntaselo a cualquiera, te estoy hablando como analista. Pregúntaselo a Mauricio (Sulaimán), pregúntaselo a cualquiera que sepa de boxeo. Julio era un peleador más natural, pero Canelo, con su disciplina y siendo machaquista, machaquista, machaquista, pues superó todas esas”, explicó el otrora pugilista.

Para finalizar, el excampeón mundial destacó precisamente esa constancia como el factor que convirtió a Canelo en una leyenda viva del boxeo tras haber alcanzado en dos oportunidades el título indiscutido de los pesos súper medianos.

“Aquel muchachito, con su disciplina y todo, mira, lo que ha logrado. Hay que valorarlo, hay que quererlo, ¿me entiendes? Hay que admirarlo, la verdad, por lo que ha hecho el cabrón”, concluyó.

