Llegó el Vaso Rojo de Starbucks: El truco para conseguir uno gratis

El 13 de noviembre, los clientes que pidan una bebida navideña artesanal en las cafeterías Starbucks participantes de EE. UU. recibirán gratis un vaso rojo reutilizable de edición limitada 2025.

El tradicional Vaso Rojo se suma a la colección navideña de Starbucks, que incluye desde tazas y vasos reutilizables hasta vasos fríos para las tiendas, además del nuevo diseño de vaso rojo que regalarán a los clientes este jueves hasta agotar existencias.

La llegada del vaso rojo de Starbucks es un guiño a la Navidad y genera gran expectativa en los coleccionistas, quienes esta temporada podrán recibirlo gratis con solo la compra de una bebida navideña o de otoño en sus presentaciones caliente, helada o frappé.

Recordemos que el lanzamiento anterior de productos navideños, como el vaso bearista, se agotaron en solo minutos. Por ello, Starbucks se comprometió a regalar más vasos rojos que nunca, ya que es una tradición muy querida por los clientes.

Para este día, la gigante del café contará con más baristas en las cafeterías “para recibir a los clientes y garantizar una experiencia excepcional para todos”, destaca Starbucks en su sitio web.

También reafirma su “compromiso por brindar el mejor servicio de la marca y celebrar las fiestas con nuestros clientes”.

¿Cómo conseguir un Vaso Rojo de Starbucks gratis?

Starbucks contará con una mayor cantidad de baristas para atender a los clientes. Crédito: Starbucks | Cortesía

Starbucks quiere repartir alegría y ha facilitado la forma de conseguir esta pieza de colección. La promoción aplica a la compra de cualquier bebida navideña o de otoño artesanal, sin importar si la pides:

En la cafetería o por el autoservicio ( Drive-Thru ).

). A través de la aplicación de Starbucks .

. Mediante servicio a domicilio (DoorDash, Grubhub o Uber Eats).

Bebidas que califican para la promoción

La motivación de Starbucks es llevar alegría, y en esta oportunidad la combinación del icónico vaso rojo y las bebidas de la temporada brindan una experiencia reconfortante a los fanáticos de la marca. El vaso coleccionable se regala con la compra de las siguientes bebidas de temporada, en sus presentaciones caliente, helada o frappé:

Clásicos Navideños

Mocha de Menta

Latte de Caramelo Brulée

Latte de Galleta de Azúcar

Latte de Jengibre

Chocolate Caliente de Menta

Chocolate Blanco Caliente

Sabores de Otoño y Nuevos Favoritos

Breve de Galleta de Azúcar

Chai de Jengibre

Chocolate Caliente (regular)

(regular) Cold Brew de Crema de Calabaza

Latte de Especias de Calabaza ( Pumpkin Spice Latte )

( ) Chai Helado de Crema de Calabaza

Latte de Leche de Avena con Nueces Pecanas Crujientes

Cortado de Leche de Avena con Nueces Pecanas

Espumas Frías de Temporada y Otoño

Espumas Frías de Proteínas

El vaso rojo 2025: Diseño y sostenibilidad

El vaso rojo de 2025 está inspirado en la experiencia reconfortante que se vive cuando una persona entra a una de las cafeterías cuando el clima está frío. Está fabricado con un 95 por ciento de material reciclado.

El diseño presenta una ilustración dibujada a mano por la diseñadora de Starbucks, Yvonne Chan. “El diseño se inspira en ese pequeño momento mágico que se siente al entrar en un Starbucks después de estar en el frío de la calle”, dijo Chan.

La artista explica que el boceto fue dibujado a mano, e intentó “plasmar la sensación de algo creado por una persona para otra”.

Beneficios del vaso reutilizable

Starbucks ofrece regalar más vasos que nunca este 13 noviembre. Crédito: Starbucks | Cortesía

Usar tu propio vaso reutilizable en Starbucks tiene algunas ventajas. Al llevar el reutilizable limpio (el rojo o cualquier otro) recibes un descuento de 10 centavos en tu bebida. Mientras que para los miembros de Starbucks Rewards ganarán el doble de estrellas en su pedido completo.

