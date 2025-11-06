Starbucks lanza 4 vasos rojos de Navidad: Conoce diseños y fecha de debut

Como cada año desde 1997, Starbucks lanza su icónico vaso rojo. En esta oportunidad, presenta 4 diseños para vasos reciclables y dos para vasos fríos en tienda, con motivos clásicos de la temporada en colores rojo, verde y blanco.

La gigante del café inició la temporada navideña a partir del 6 de noviembre con el lanzamiento del menú de bebidas y alimentos, y los icónicos vasos festivos estarán disponibles a partir del 13 de noviembre.

El equipo creativo detrás de los nuevos diseños, liderado por la directora creativa, Kristy Cameron, se inspiró en la paleta de colores cálidos de la cafetería, las texturas ricas (como el rojo cereza café) y el regreso a las raíces de Starbucks.

“Hay algo innegablemente mágico en el momento en que llegan los vasos; es como si la temporada comenzara oficialmente”, declaró Cameron.

Las claves de los diseños se centran en el barista, destacando los motivos de cintas ondulantes inspirados en los delantales que usan (el cambio de verde a rojo celebra la temporada). Los diseños incluyen los temas “Cordones de delantal alegres” (Rojo y Verde) y el clásico “Cuadros de cafetería” (Rojo y Verde), evocando tradición y calidez.

Destaca la parte posterior de cada vaso, que incluye una pequeña etiqueta ideal para escribir un mensaje personalizado. Además, se incluyen los vasos fríos, decorados con los motivos de cintas rojas y verdes, perfectos para bebidas como el Iced Sugar Cookie Latte.

“Esperamos que nuestras cafeterías tengan un ambiente cálido y festivo, un lugar donde quieras venir a sentarte un rato con nosotros y disfrutar juntos de las fiestas”, comentó la directora.

Lo que debes saber sobre el vaso rojo de Starbucks

El origen de la magia

La tradición del vaso rojo nació en 1997 como una estrategia distintiva para festejar y simbolizar la temporada navideña.

como una estrategia distintiva para festejar y simbolizar la temporada navideña. A partir de 1999, se consolidó como el símbolo visual que marca, anualmente, el inicio de las fiestas decembrinas en las cafeterías de la marca.

La utilidad del ícono

Su principal función es marcar el inicio oficial de la temporada y reforzar el espíritu festivo en la experiencia del cliente.

y reforzar el espíritu festivo en la experiencia del cliente. Se utiliza para promover opciones ecológicas. El famoso “Red Cup Day” regala vasos reutilizables, motivando prácticas de sustentabilidad.

La popularidad detrás del ícono

Los vasos son tan populares porque el diseño cambia cada año, convirtiendo los vasos en piezas coleccionables muy buscadas por los seguidores de la marca.

l diseño , convirtiendo los vasos en muy buscadas por los seguidores de la marca. El color y el diseño evocan instantáneamente calidez, tradición y celebración, creando un fuerte vínculo emocional con la Navidad.

Conoce los nuevos diseños de los vasos de Navidad de Starbucks

Vaso Rojo con Detalles Verdes: Vaso de base roja con cintas y moños de color verde y detalles en un tono de rojo más claro.

El verde es un color icónico de Starbucks, por eso este año regresa a los vasos de una forma realmente hermosa con los nuevos diseños. Crédito: Starbucks | Cortesía

Vaso Rojo : Vaso predominantemente rojo con moños y cintas en un tono de rojo más claro.

El rojo es un color que predomina en la mayor parte de los diseños. Crédito: Starbucks | Cortesía

Vaso de Cuadros (Predominio Rojo): Vaso rojo con un diseño de cuadros donde el rojo destaca, incluyendo pequeños cuadros en color verde.

El vaso rojo Merry Apron Strings celebra el cambio estacional anual de los delantales verdes al rojo navideño. Crédito: Starbucks | Cortesía

Vaso de Cuadros (Predominio Verde): Vaso verde con pequeños cuadros rojos que destacan en el diseño.

El estampado de cuadros es un motivo navideño que se remonta a siglos atrás y evoca tradición, calidez y celebración. Crédito: Starbucks | Cortesía

Vasos Fríos (Plástico Transparente): Se presentan en dos versiones:

Con el logo de la sirena en blanco y moños verdes. Los vasos fríos de este año están envueltos en cintas rojas y verdes. Crédito: Starbucks | Cortesía

Con el logo de la sirena en blanco y moños rojos.

Vaso para bebidas frías con motivo navideño en rojo. Crédito: Starbucks | Cortesía

