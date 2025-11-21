Brote de salmonella en huevos concluye tras investigación exhaustiva de la FDA

Tras una exhaustiva investigación de un brote multiestatal de infecciones por Salmonella Enteritidis relacionadas con huevos grandes, marrones, de gallinas criadas en libertad, con yema dorada “sunshine/omega-3”, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) cerró el caso.

La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en colaboración con socios estatales y locales, determinaron que las enfermedades ocasionadas por los huevos procedentes de Country Eggs, LLC, de Lucerne Valley, California, han concluido.

Según la información epidemiológica recopilada por los CDC, se han notificado un total de 105 personas infectadas con la cepa de Salmonella causante del brote en 14 estados. Los casos se iniciaron entre el 7 de enero y el 14 de agosto de 2025.

De las 42 personas enfermas con información disponible, 38 reportaron haber estado expuestas a huevos o a un plato que contenía huevo antes de enfermarse. Se registraron 19 hospitalizaciones y no se han reportado fallecimientos.

Distribución de los huevos

Los huevos se distribuyeron en los siguientes estados:

Arizona

California

Florida

Georgia

Hawái

Iowa

Minnesota

Carolina del Norte

Nebraska

Nuevo México

Nevada

Nueva York

Pensilvania

Washington

Seguimiento y resolución del caso

Tras revisar la información epidemiológica y de rastreo, la FDA inició una inspección en Country Eggs, LLC, que incluyó la toma de muestras ambientales.

De las muestras tomadas, tres dieron positivo para Salmonella. La cepa coincidía con la causante de las enfermedades en este brote, según el análisis de secuenciación del genoma completo (WGS).

La FDA está colaborando con la empresa en la implementación de medidas correctivas. La investigación de la FDA sobre el brote ha concluido.

