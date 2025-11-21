Brote de salmonella en huevos concluye tras investigación exhaustiva de la FDA
Las investigaciones lideradas por la FDA dan por concluido el brote de salmonella por huevos marrones
Tras una exhaustiva investigación de un brote multiestatal de infecciones por Salmonella Enteritidis relacionadas con huevos grandes, marrones, de gallinas criadas en libertad, con yema dorada “sunshine/omega-3”, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) cerró el caso.
La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en colaboración con socios estatales y locales, determinaron que las enfermedades ocasionadas por los huevos procedentes de Country Eggs, LLC, de Lucerne Valley, California, han concluido.
Según la información epidemiológica recopilada por los CDC, se han notificado un total de 105 personas infectadas con la cepa de Salmonella causante del brote en 14 estados. Los casos se iniciaron entre el 7 de enero y el 14 de agosto de 2025.
De las 42 personas enfermas con información disponible, 38 reportaron haber estado expuestas a huevos o a un plato que contenía huevo antes de enfermarse. Se registraron 19 hospitalizaciones y no se han reportado fallecimientos.
Distribución de los huevos
Los huevos se distribuyeron en los siguientes estados:
- Arizona
- California
- Florida
- Georgia
- Hawái
- Iowa
- Minnesota
- Carolina del Norte
- Nebraska
- Nuevo México
- Nevada
- Nueva York
- Pensilvania
- Washington
Seguimiento y resolución del caso
Tras revisar la información epidemiológica y de rastreo, la FDA inició una inspección en Country Eggs, LLC, que incluyó la toma de muestras ambientales.
De las muestras tomadas, tres dieron positivo para Salmonella. La cepa coincidía con la causante de las enfermedades en este brote, según el análisis de secuenciación del genoma completo (WGS).
La FDA está colaborando con la empresa en la implementación de medidas correctivas. La investigación de la FDA sobre el brote ha concluido.
