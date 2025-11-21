Disfruta del nuevo Menú del Grinch en McDonald’s con un toque travieso

A partir del 2 de diciembre, la gigante de las hamburguesas lanza su nuevo Menú del Grinch, que incluye las McShaker Fries con sabor a pepinillo encurtido y “sal del Grinch”. Esta “Cajita Feliz para adultos” estará disponible en los restaurantes participantes en todo el país (EE. UU.), solo por tiempo limitado y hasta agotar existencias.

El Grinch llega a McDonald’s: ¿Qué tiene el menú?

Las travesuras del Grinch llegan a McDonald’s con unas papas con sabor a pepinillos. Crédito: McDonald’s | Cortesía

El menú, que llega por primera vez a EE. UU., tiene como ingrediente estrella las McShaker Fries con sabor a pepinillo encurtido y “sal del Grinch”.

Estas papas son una versión de las Papas Fritas de McDonald’s, aderezadas con un condimento picante de pepinillos, al que se le llama la “sal del Grinch”.

Los clientes que pidan este nuevo producto solo deben espolvorear el condimento en la bolsa McShaker y agitar para cubrir las papas. Esto promete un toque atrevido que deleitará las papilas gustativas.

Componentes del Menú del Grinch

El menú del Grinch incluye un par de calcetines, a elegir entre cuatro modelos. Crédito: McDonald’s | Cortesía

El Menú del Grinch incluye, además de las McShaker Fries con sabor a pepinillo encurtido, una opción a elegir entre:

Una Big Mac® .

. 10 Chicken McNuggets®.

Con una bebida mediana.

El regalo de la travesura

Como es costumbre, la “Cajita Feliz” incluye un regalo especial de parte del Grinch:

Un par de calcetines temáticos con mensajes del mismísimo Grinch.

con mensajes del mismísimo Grinch. Los calcetines vienen en cuatro colores desternillantes diferentes.

Lo que dice el Grinch sobre su menú

Como nota divertida, McDonald’s publica un mensaje que se le atribuye a El Grinch, en donde dice que: “Esta es mi comida y no me asocié con McDonald’s por bondad de corazón”.

El popular personaje verde explica que “vio una oportunidad para hacer travesuras” en el restaurante, y recomienda a los fanáticos elegir su menú: “¡Pide mi comida a partir del 2 de diciembre! De nada por hacer tus fiestas infinitamente más especiales. INTERESANTE”.

