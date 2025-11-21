Jurado del Miss Universo desconfía de resultados que dieron como ganadora a Fátima Bosch 

Natalie Glebova, quien ganó el Miss Universo en el 2005 y formó parte del jurado de la edición de este jueves 20 de noviembre, hizo una publicación que se viralizó debido a que asomó la posibilidad de que el resultado que favoreció a Fátima Bosch no fue tan transparente.

En el mensaje que escribió la ex reina de belleza indicó que para ella la ganadora debió ser Veena Praveenar Singh, tailandesa que ocupó el puesto de primera finalista.

“¡Mi ganadora! Como jueza este año solo puedo hablar por mí misma cuando emito mis votos. Por favor, recuerde que cada persona tiene su propia opinión y que ni una sola persona puede influir en el resultado. Sin embargo, hay que decir esto… Cuando competí en 2005 y años antes, recuerdo que siempre había un auditor que subía al escenario con los resultados sellados de la firma de contabilidad. Me gustaría traer eso de vuelta, por favor. Hasta entonces, no creo que vuelva a participar como juez”, escribió la canadiense en su publicación.

Al hablar de la falta de un auditor en la transmisión, sembró duda en muchos seguidores del concurso de si realmente se respetó el voto del jurado.

Miss Universe 2005 Natalie Glebova speaks out:



“I recall there was always an auditor who came on stage with the sealed results from the accounting firm. I’d like to bring that back, please. Until then, I don’t think I will be participating as a judge again.”



OUH WHAT A TEAAA 🍵 pic.twitter.com/10JMTck0Nw — Torey Canino (@tj_canino) November 21, 2025

Recordemos que el tema de los jueces fue bastante controversial, ya que hubo varias renuncias por parte de algunos miembros el comité de selección de este año.

Polémica con los resultados del Miss Universo 2025

Uno de los más controversiales fue el pianista Omar Harfouch, quien ha tildado de falsa ganadora a Fátima Bosch.

“Miss México es una falsa ganadora. Yo, Omar Harfouch, declaré ayer (por el jueves) en exclusiva en HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, porque el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha (el presidente del certamen de belleza), tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”, aseguró en sus redes sociales.

El músico renunció a su papel de jurado porque asegura que el top 30 fue elegido por un grupo de personas de la organización y no por el comité de selección que designaron.

