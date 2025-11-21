El mensaje de Lili Estefan a su hija Lina Luaces tras su participación en el Miss Universo

Lili Estefan, conductora del programa El Gordo y la Flaca, se mostró muy feliz por el trabajo que su hija Lina Luaces hizo en el Miss Universo, en donde representó a Cuba.

La modelo estadounidense de raíces cubanas escribió una dedicatoria, acompañada de un video resumen de su participación. “Me siento tan orgullosa de ti. Lina Luaces dejaste el nombre de Cuba muy en alto. Nos representaste con amor, elegancia, Disciplina, resiliencia. Te amo, mi chiquita bella”.

En las imágenes se vio a la joven con su traje típico y en los desfiles en traje de baño y de gala.

En la publicación de Lili Estefan, la cuenta en Instagram de El Gordo y la Flaca escribió: “Felicidades Lina Luaces, estamos más que felices y orgullosos de lo bien que representantes a nuestra isla 🇨🇺 con gran elegancia y disciplina”.

También algunas personalidades como la cantante Ana Bárbara reaccionaron a la actuación de Lina en el certamen de belleza. “Hermosa ella amiga, felicidades tu un pavor real, pues está en su alma y corazón, esa seguridad en su ser que es la que, con el amor de madre, lograste transmitir… Felicidades para ti también”, escribió.

Por su parte, Gelena Solano, reportera del show de Univision, afirmó: “¡Muy orgullosa de Lina Luaces por todos sus logros, su empeño, por el amor que le puso a todo, pero a la vez muy orgullosa de ti! ¡Madre ejemplar! No la dejaste sola en ningún momento 😘😘❤️ mi flaca eres lo máximo so proud of you”.

La organización de Miss Universe Cuba celebró también el trabajo que hizo su candidata, pues consideran que representó de forma impecable a la isla. “Hoy celebramos con orgullo a Lina Luaces Estefan, nuestra Miss Universe Cuba 2025 por elevar el nombre de nuestra isla y encender de emoción a todos los cubanos dentro y fuera del país”.

La modelo logró posicionarse en el top 12 del certamen celebrado en Tailandia, concurso en el que ganó la mexicana Fátima Bosch.

