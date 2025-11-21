Las mejores 6 marcas de Smart TV que aseguran calidad y durabilidad según Consumer Reports

Elegir un Smart TV exige de una búsqueda cuidadosa. De acuerdo con varios análisis de precio, tecnología y calidad, Consumer Reports eligió las seis marcas más fiables que de estos electrónicos, comparando la oferta en el mercado entre calidad y durabilidad, para orientarte a tener una inversión inteligente para garantizar el entretenimiento en casa durante los próximos años.

Para encontrar la opción más adecuada para tu casa, debes considerar factores como el tamaño y tipo de pantalla, el precio, la experiencia de otros clientes sobre este modelo, su durabilidad, consumo de energía y otros diferenciadores tecnológicos. Tu decisión te permitirá encontrar una opción que al menos esté en tu hogar por los siguientes seis u ocho años sin problemas.

Esta es la lista de marcas de televisores inteligentes más confiables, que cuentan con una larga trayectoria en el mercado, que cuentan con atractivos como una imagen nítida y vibrante, sonido de alta calidad, con las mejores calificaciones de confiabilidad en Consumer Reports, así como diferenciadores como calidad de imagen y sonido:

LG

LG es una de las marcas más reconocidas de electrodomésticos y aparatos electrónicos en el mundo. Su prestigio se remonta a 1947, pero en la actualidad sus televisores destacan por su increíble calidad de imagen HD y UHD, calidad de sonido, HDR, reducción del desenfoque de movimiento y un amplio ángulo de visión, manteniendo su reputación como una de las marcas de Smart TV más reconocidas por los clientes.

En la evaluación de Consumer Reports, LG ostenta la máxima puntuación en fiabilidad de marca y destacan algunos de los mejores televisores inteligentes para el uso diario: LG G4 OLED y el LG OLED evo AI C5, ambos de 77 pulgadas encabezan la lista.

Ambos diseños incluyen tecnología AI Picture Pro y AI Super Upscaling que ofrecen excelente calidad de imagen. Mientras que los televisores LG OLED también han sido bien calificados en Reddit: “Fue la mejor inversión que he hecho en un televisor”.

The Real @BravoTV Fans of LG are gearing up for #BravoCon.



Remember: You can stream @Peacock on webOS and your LG TV. #LifesGood pic.twitter.com/bs6tDuxk7C — LG Electronics (@LGUS) November 12, 2025

Sony

Sony también cuenta con una larga trayectoria en la fabricación de Smart TVs de gran calidad. La marca japonesa ocupa el segundo lugar en el ranking de fiabilidad de marca de Consumer Reports. De hecho, es considerada la primera marca en lanzar al mercado un televisor de alta definición del mundo con tecnología de Google: el Sony Internet TV, que permitía a los usuarios navegar por aplicaciones e internet.

El año pasado, el Sony A95L OLED fue designado como el ‘Rey de los Televisores’ durante la 20 edición de la comparativa anual de televisores Value Electronics. También, el Sony Bravia 9 Mini LED destacó en la categoría de los mejores televisores Mini LED.

Finalmente, Sony cuenta con el ‘televisor inteligente más avanzado hasta la fecha’: el Sony Bravia 8 II, un televisor QD-OLED que destaca por su rendimiento de alta gama, excelente calidad de audio y magnífica pantalla. También cuenta con un avanzado procesador XR y tecnología de IA, que generan un realismo sin precedentes, con una impresionante calidad de color y fidelidad. También incluye una función exclusiva: el Modo Calibrado Adaptativo de Netflix, que ajusta automáticamente el brillo de las series y películas de la plataforma, según la iluminación ambiental.

Insignia

Insignia, marca propia de Best Buy, cuenta con una variada gama de electrónicos y electrodomésticos, que destacan en la lista de Consumer Reports. El estudio destaca el televisor inteligente LED 4K UHD Fire TV de la serie F50, en 70 y 75 pulgadas. Este modelo ofrece resolución 4K y visualización HDR, con sonido DTS Virtual: X que produce sonido 3D. Además, funcionan como centro de control para otros dispositivos domésticos inteligentes, permitiéndote gestionarlos cómodamente desde un solo aparato.

Además, Insignia destaca por ser una de las marcas más económicas de esta lista, por lo que puedes acceder a una línea de televisores de alta calidad, por menos de $500 dólares. Si bien no se puede comparar con las marcas más importantes de la industria, sus precios le permiten una gran aceptación entre los consumidores.

Además, Consumer Reports, indica que los televisores Insignia están mejor puntuados que los de otras marcas altamente confiables como la coreana Samsung.

Samsung

La marca coreana se hizo de una gran fama mundial con su amplia gama de electrónicos, al punto que se le considera la mejor marca de smartphones a nivel global. Samsung lanzó su primer televisor inteligente en 2008 y, desde entonces no ha dejado de innovar con sus aparatos de alta calidad. Actualmente, sus modelos S95D, S95F, S90F, S90D y S90DD se encuentran entre el tercer y séptimo lugar en Consumer Reports.

Samsung es reconocida por producir algunos de los mejores televisores inteligentes del mercado, y la cuarta mejor marca mundial.

📺 Samsung 2025 apuesta por pantallas con menos reflejos y mejor visibilidad en entornos con mucha luz.



Todo esto en sus OLED, NeoQLED y The Frame Pro. 💙



📌Pensadas para quienes buscan comodidad visual en cualquier momento del día.https://t.co/mCSzfdqe4W@SamsungEspana — ADSLZone (@adslzone) November 20, 2025

Además, el Samsung S95F es considerado el mejor televisor en cuanto a calidad de imagen en 2025, de acuerdo don CNET por su calidad de imagen superior y su tecnología antirreflejos. La coreana también se encuentra entre los principales competidores en el mercado por ofrecer algunas de las funciones más avanzadas para estos dispositivos.

Philips

Philips, una de las empresas más antiguas de electrónicos en el mundo, también mantiene su calidad en la fabricación de electrónica. Fundada en 1891 y lanzó sus primeros televisores 4K UHD de la serie 9000 en 2014. Sin embargo, actualmente la neerlandesa ya no fabrica sus propios Smart TV sino que desarrolla en colaboración con TP Vision, TPV Technology y Philips.

Destaca su Roku TV OLED de 65 pulgadas y 120 Hz, destacado en la clasificación de Consumer Reports, con una pantalla OLED 4K y una frecuencia de actualización de 120 Hz para una experiencia fluida para ver deportes. Mientras que su tecnología Dolby Vision IQ y HDR 10 ajusta la configuración del contenido según la iluminación de la habitación. Como marca, Philips recibió la misma puntuación que los Smart TV de Samsung en la lista.

Asimismo, el televisor Philips Ambilight tiene iluminación LED dinámica que crea un efecto envolvente en las paredes que lo rodean y reacciona de acuerdo con las imágenes que muestra la pantalla, de manera inteligente.

Hisense

Finalmente, la china, Hisense, lanzó su primera serie exitosa en 2015. Cuenta con una amplia gama de Smart TV de precio accesible pero con funciones avanzadas. La lista destaca el Hisense de 75 pulgadas, clase U8, Mini-LED ULED 4K UHD, reconocido por su brillo excepcional y que cuenta con una alta calificación de TechRadar por su destacada funcionalidad para videojuegos.

La marca cuenta con opciones para cada necesidad con cinco tipos de pantalla (RGB-MiniLED, MiniLED, QLED, UHD 4K y Full HD), la opción de elegir entre las principales plataformas de Smart TV (Google, Roku, Fire, VIDAA o Xumo) y, una variedad de tamaños para adaptarse a tu hogar.

La marca cuenta con el primer puesto a nivel mundial en la categoría de televisores de 100 pulgadas. Finalmente, Consumer Reports le otorgó una buena puntuación en cuanto a fiabilidad de marca, superior a la de TCL y Vizio.

