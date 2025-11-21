Victoria de Fátima Bosch en el Miss Universo desata Mensajes contra Nawat Itsaragrisil

México conquistó su cuarta corona del Miss Universo, gracias al trabajo de Fátima Bosch. Luego de su triunfo en Tailandia, muchos le dejaron mensajes a Nawat Itsaragrisil, con quien la modelo tuvo un fuerte enfrentamiento antes de la noche final.

Para muchos, el empresario tailandés le tocó enfrentarse al karma porque ahora la mexicana a quien intentó demeritar es la nueva reina de belleza.

“¿Cómo te quedó el ojo? Ábrelos bien. Viva México”, “México tu patrona”, “Esperamos tu posteo felicitando a la reina”, “Imagina burlarte de alguien y verla ganar Miss Universo, qué oso, ojo ahí preciosa”, “Alguien aquí no está soportando”, escribieron algunos usuarios.

Otros mensajes que le dejaron fueron: “Un saludo para el señor Nawat que le pidió a Fátima Bosch que se pusiera de pie para exponerla. Le informo que ahora se tendrá que referir a ella como la Miss Universo 2025”, “Esperamos tu posteo felicitando a nuestra Fati”.

Estos comentarios se los dejaron al tailandés en un carrusel de fotos que subió junto a Praveenar Singh, quien logró el puesto de primera finalista.

La mexicana publicó en su cuenta en X un mensaje en el que se mostró feliz de haber alcanzado este título, sobre todo luego del difícil momento que vivió en Tailandia.

“A todas esas niñas latinas que se inspiran esta noche en mi historia, les diría que crean siempre en ustedes mismas, en la belleza de su alma, de su voz y de lo que son capaces de lograr. Nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor. Si un sueño llegó a su corazón, es porque tienen la capacidad de lograrlo. El camino no será fácil, habrá obstáculos, pero si trabajan duro, lo van a conseguir. Les mando todo mi amor y mucha buena vibra”, escribió en su cuenta en X.

