Anthony Joshua trabajará con el equipo de Usyk para su combate ante Jake Paul

El boxeador británnico y antiguo campeón mundial, Anthony Joshua, generó gran expectativa entre sus aficionados al anunciar que tendrá un cambio radical en su preparación rumbo al combate contra el youtuber estadounidense Jake Paul, programado para el 19 de diciembre en la ciudad de Miami.

Esto se debe a que el pugilista informó que en lugar de seguir trabajando con Ben Davison, tomó la decisión de integrarse al equipo de entrenamiento del actual monarca de los pesos pesados, Oleksandr Usyk, pugilista que lo derrotó en dos ocasiones y cuyo entorno, asegura, le permitirá enfocarse mejor.

El excampeón explicó durante la conferencia de prensa que representó el primer careo entre ambos que su decisión surgió de la necesidad de alejarse de Londres y encontrar un entorno más adecuado para concentrarse plenamente.

“No, no seré entrenado por Ben Davison. Dije que Londres es un poco distractivo para mí. Fui invitado a entrenar con el equipo de Usyk, así que hemos estado haciendo un buen trabajo en España. Usyk es uno de los mejores del mundo, y eso también se debe a su equipo”, expresó.

Joshua también detalló que Davison respaldó por completo su elección, aun cuando dejaba de ser su entrenador directo. En ese sentido, aclaró que no ha compartido sesiones de sparring con Usyk.

Anthony Joshua en Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)

“No hago sparring con Usyk, él ha estado en otro lugar, entrando y saliendo del campamento. Ben dijo: ‘Cien por ciento, es un gran movimiento unirte al equipo de Usyk’”, agregó el británico en sus declaraciones.

Desde hace un par de meses Anthony Joshua se encuentra entrenando en España bajo la guía de los miembros del Team Usyk, un grupo que incluye a Yuri Tkachenko y Sergey Lapin, figuras claves en la carrera del campeón ucraniano. Según explicó, este equipo será el encargado de acompañarlo en su esquina durante la pelea frente a Jake Paul.

La rivalidad entre Joshua y Usyk marcó una etapa decisiva para el británico debido a que ambos se enfrentaron en 2021 y 2022; en estos duelos el ucraniano logró imponerse por decisión unánime y luego dividida, dejando a Joshua sin la posibilidad de recuperar sus títulos de peso completo.

El combate ante Jake Paul será transmitido a nivel mundial a través de la plataforma de Netflix desde el Kaseya Center y se perfila como uno de los más llamativos para cerrar el año. Joshua llega tras haber sido noqueado por Daniel Dubois en septiembre de 2024, mientras que el youtuber convertido en boxeador presume un récord de 12-1 tras vencer a Julio César Chávez Jr. y buscará repetir la enorme repercusión mediática que generó en su evento contra Mike Tyson.

