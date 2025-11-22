Emilio Azcárraga confía en el triunfo del América durante la Liguilla

El propietario de las Águilas del Club América, Emilio Azcárraga, habló sobre el pensamiento que tiene ante el nivel que mostrará su equipo a partir del próximo 26 de noviembre en el arranque de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante Rayados de Monterrey para buscar un nuevo título de campeón en el balompié azteca.

Estas declaraciones las realizó el directivo durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde consideró que los equipos harán todo lo posible para poder salir triunfantes en la Liguilla para poder llegar hasta la gran final; ante esto consideró que deben jugar lo mejor posible para alcanzar su objetivo.

El presidente del club mencionó que a lo largo de los años el equipo ha experimentado diversas formas de lograr campeonatos, por lo que se siente confiado de poder levantar nuevamente este trofeo bajo las órdenes del brasileño André Jardine.

Al dueño de las Águilas le molestan las indisciplinas del “Piojo”. Crédito: Imago7

“Nos ha tocado campeonar siendo primero, campeonar siendo visitantes, no ha tocado campeonar estando en el Play-In, siempre esperamos calificar en primero porque jugar de local la Final es importante y ahora juego por juego, esperemos que nos den la 17, primero los Cuartos de Final y de ahí en adelante”, dijo Azcárraga.

“Lo que creo que se tiene que ver y no es solo en México, debemos enfocarnos que no exista la violencia en el estadio, cancha, prensa, porque en ese afán de justificar algo de la afición hay gritos violentos, homofóbicos y eso no es el fútbol”, agregó el presidente del América al referirse a los incidentes de violencia y actitudes agresivas que se han visto en algunos partidos, tanto a nivel de clubes como de selección.

Para Azcárraga, el fútbol debe ser un espacio para la convivencia y el respeto, no para la violencia. Además, destacó la importancia de que los aficionados tengan el derecho de alentar y criticar a su equipo sin recurrir a conductas dañinas.

En cuanto a los recientes abucheos dirigidos a la Selección Mexicana durante sus partidos en Torreón y San Antonio como parte de su preparación para el Mundial de 2026, Azcárraga hizo hincapié en la necesidad de mantener un ambiente saludable en los estadios.

Víctor Dávila desmiente rumores sobre la salida de André Jardine del América. Crédito: Andrés Sepúlveda | Imago7

“El apoyo es fundamental, el ir al estadio es fundamental, el alentar aunque estemos perdiendo es fundamental, la crítica es sumamente importante, somos muy autocríticos, se corrige donde se puede”, afirmó el empresario.

Para finalizar, el presidente del América también destacó el éxito de las jóvenes futbolistas de la selección Sub-17 luego de haber alcanzado recientemente el tercer lugar en su categoría. Para él, más allá de su profesionalismo, estas jugadoras siguen siendo jóvenes y como tal merecen apoyo, sin caer en excesos ni en ataques destructivos.

“Cuando vemos, ahorita a las niñas que ganaron el tercer lugar en la Sub-17, son niñas, independientemente que sean profesionales, son unos chavos. Hay que concentrarnos en ser ecuánimes, maduros en esa parte del uso del lenguaje y que todos somos parte del ecosistema del fútbol, los cuales tenemos que promover la no violencia”, concluyó en sus declaraciones.

