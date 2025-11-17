Timothy Bradley asegura que Anthony Joshua debería ganarle a Jake Paul

La pelea entre Anthony Joshua y Jake Paul que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre se ha convertido en uno de los acontecimientos más importantes dentro del pugilismo mundial, esto debido a que muchos especialistas del deporte siguen sin querer darle mérito al trabajo que ha realizado el youtuber dentro del ring.

Uno de los más críticos sobre este posible enfrentamiento ha sido el antiguo campeón mundial estadounidense, Timothy Bradley, quien considera que el combate sólo tendrá credibilidad si Joshua demuestra una superioridad aplastante en el ring y se queda con el triunfo de este duelo.

Estas declaraciones las realizó el antiguo monarca a través de su canal de YouTube, donde hizo referencia sobre la cancelación del combate de exhibición que iba a protagonizar Jake Paul contra Gervonta Davis debido a los problemas legales del campeón ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Jake Paul todavía quiere pelear contra el Canelo Álvarez. Crédito: Etienne Laurent | AP

Bradley sostuvo ofreció estas palabras al enterarse de estos reportes sobre su duelo contra Anthony Joshua, donde consideró que es una nueva muestra de falta de respeto al deporte al encontrar otra figura de alto calibre para enfrentarse contra el creador de contenido norteamericano.

“¿Es cierto? ¿Es real? Hey, me gusta mucho más esta pelea… ¡Lo hicieron otra vez!. Consiguieron a otro tipo que es un poco débil de mente, uno que incluso podría vender su alma un poco por ese dinero, sí, y dejarse caer ante Jake Paul”, expresó.

Para el excampeón mundial, no debería haber dudas sobre quién tendría que dominar la pelea debido a que Joshua ha enfrentado y vencido a rivales de talla mundial, y que la diferencia de experiencia entre ambos peleadores es demasiado amplia como para que el combate luzca parejo.

“Esto se supone que debe ser una pelea fácil para un tipo como Anthony Joshua. Un tipo que hizo 24 rounds con Usyk, un tipo que noqueó a Ngannou, uno de los hombres más temidos del planeta… esto se supone que debe ser dinero fácil para él”, enfatizó.

Eddie Hearn quiere la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua. Crédito: Etienne Laurent | AP

Es importante recordar que el promotor Eddie Hearn había confirmado que trabajaban para cerrar el enfrentamiento para el 19 de diciembre en la ciudad de Miami, en un evento que será transmitido por Netflix.

A diferencia del plan original contra Davis, la pelea con Paul sería completamente profesional, por lo que representaría el regreso al ring de Anthony Joshua tras la derrota por nocaut sufrida en septiembre de 2024 ante Daniel Dubois; enfrentamiento que le arrebató el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). También funcionaría como una vitrina mediática rumbo a una posible mega pelea con Tyson Fury en 2026, dentro del proyecto de Turki Al-Alshikh.

Por el lado de Jake Paul (12-1, 7 KO), el cambio de rival altera radicalmente su preparación ya que se venía entrenando para un oponente más pequeño como Gervonta, y ahora estaría frente a un excampeón de peso completo, lo que significaría el reto más arriesgado de su carrera.

“Si entra ahí y es quien se supone que debe ser, un medallista olímpico, un peleador experimentado, más grande que Jake Paul, más fuerte que Jake Paul, con más habilidades que Jake Paul… entonces tiene que servirle su merecido a Jake Paul. Pero si no lo hace, entonces ya sabemos qué es, chicos. Se responderán nuestras preguntas. Pura WWE, porque Anthony Joshua se supone que debe aplastar a Jake Paul”, concluyó el ahora analista de boxeo en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–David Benavídez descarta a Crawford y busca nuevos objetivos

–Eddie Hearn descarta los rumores sobre el Paul vs Joshua: “Aún no está hecho”

–Técnico de Panamá defiende a Carrasquilla tras lesión de Kevin Mier