Jake Paul lanza advertencia a Anthony Joshua: “Es el día del juicio”

La carrera deportiva del youtuber estadounidense convertido en boxeador, Jake Paul, ha estado constantemente bajo el escrutinio público debido a la fuerte cantidad de críticas y escepticismo que recibe sobre su verdadero potencial en el deporte por parte de algunas personalidades y antiguos campeones mundiales.

A pesar de este hecho, Paul ve el inminente enfrentamiento que tendrá contra el británico Anthony Joshua el próximo 19 de diciembre en la ciudad de Miami: esta leyenda del boxeo se perfila como la ocasión perfecta para disipar todas las incertidumbres y cimentar sus aspiraciones de luchar por una corona mundial.

Este desafío de gran calibre surgió después de que la esperada pelea contra Gervonta Davis se cancelara por los problemas legales que atraviesa el peleador. Sin embargo, Paul se embarcó rápidamente en la búsqueda de un oponente formidable para subir al cuadrilátero antes de que finalice el año.

Lo que encontró fue un verdadero coloso debido a que Anthony Joshua es un doblemente temido oponente, siendo tanto un medallista olímpico como un ex campeón mundial unificado de la categoría de peso pesado.

La Declaración de Guerra de Paul

Luego de confirmarse el enfrentamiento oficial contra Joshua, Jake Paul no contuvo su entusiasmo de enfrentarse contra uno de los mejores pugilistas de los últimos años en los pesos pesados, por lo que expresó su alegría a través de las redes sociales junto a una advertencia de lo que tendrá que enfrentar en dicho duelo.

“Esto no es una simulación de IA, este es el día del juicio. Una pelea profesional de peso pesado contra un campeón mundial de élite en su mejor momento”, sentenció el pugilista que espera poder seguir brillando dentro del cuadrilátero.

El polémico púgil concluyó su mensaje con una promesa directa a sus haters y al público británico, dejando en claro lo que representa una victoria sobre Joshua para su carrera y asegurando que hará todo lo que esté en sus posibilidades para poder alcanzar este objetivo.

“Cuando derrote a Anthony Joshua, desaparecerán todas las dudas y nadie podrá negarme la oportunidad de pelear por un título mundial. A todos mis haters, esto es lo que querían. A la gente del Reino Unido, lo siento: la antorcha cambia de manos y el Goliat británico será puesto a dormir”, concluyó.

Con este desafío, Paul busca legitimar su trayectoria y probar que merece estar entre los contendientes de élite del boxeo profesional, siendo ahora el 19 de diciembre la prueba definitiva tras haberse enfrentado a figuras como Mike Tyson y Julio César Chávez Jr.

