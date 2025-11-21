Dana White sobre pelea Paul vs Joshua: “Es una pésima idea”

El presidente de la UFC y Zuffa Boxing, Dana White, se mostró en completo desacuerdo por el anuncio realizado esta semana en el que se confirma el combate entre el peleador y youtuber estadounidense, Jake Paul, contra el antiguo campeón mundial británico, Anthony Joshua; duelo que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre en la ciudad de Miami, Florida.

Estas declaraciones las realizó durante una conferencia de prensa realizada por el directivo de las artes marciales mixtas, donde consideró que le parece una decisión equivocada por parte de ambos, especialmente para el youtuber, quien se enfrentará a un boxeador profesional que ha llegado a estar en la élite del deporte.

“¡Por Dios! ¡Qué pésima idea! Una pésima idea!. Pero les diré algo, mucha gente verá esa pelea. Claro que sí, yo la veré. Ya saben qué es lo que todos esperan. Creo que al final todos obtendrán lo que tanto han estado esperando”, dijo White ante los periodistas al reconocer su molestias; aunque al mismo tiempo reconoció que la expectación que genera este combate será innegable.

Cabe recordar que la relación entre Jake Paul y Dana White no ha sido la más cordial debido a que durante los últimos años han tenido varios enfrentamientos, sobre todo después de que el youtuber se impusiera a varios ex luchadores de la UFC dentro del boxeo profesional, algo que causó gran irritación hacia su persona.

El combate, programado para el 19 de diciembre en Miami será sin duda el desafío más complicado que Jake Paul haya enfrentado en su polémica carrera como boxeador profesional debido a que Anthony Joshua posee una gran altura y peso imponentes que le permiten tener una clara ventaja sobre el youtuber; estas mismas son las que lo colocan como favorito para el enfrentamiento.

“Jake o cualquiera puede recibir este trabajo: ¡Sin piedad!. Tomé un tiempo fuera y ahora regreso con un mega show. Es una gran oportunidad para mí, te guste o no, estoy aquí para hacer números masivos, tener grandes peleas y romper todos los récords mientras mantengo la calma y la compostura”, dijo Joshua luego de confirmarse este combate que estuvo en negociación por un par de días.

Por su parte el promotor de Joshua, Eddie Hearn, ha apoyado esta pelea como un medio para poner en forma a su cliente con el firme objetivo de poder recuperar su nivel y así poder tener un gran futuro dentro de los pesos pesados.

El objetivo, según Hearn, es que el pugilista británnico regrese a las grandes batallas de su categoría para 2026, y esta pelea contra Paul podría ser un paso previo para encaminarlo nuevamente a los combates más serios.

