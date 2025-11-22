Cruz Azul presentó la indumentaria que usará en la Copa Intercontinental

La Máquina de Cruz Azul quiere llegar de la mejor manera a la Copa Intercontinental 2025 que se llevará a cabo en Qatar, por lo que decidieron anunciar una nueva faceta pero fuera de la cancha tras presentar el atuendo con el que su plantel realizará los trayectos oficiales durante el torneo.

Con esto el equipo apuesta por una imagen que combina sobriedad y estilo para reforzar la identidad celeste desde el primer paso del viaje y así poder demostrarle a sus contrincantes que llegan con miras de ser campeones.

Aunque no forma parte del uniforme de competencia, la directiva optó por un look mucho más formal para este certamen internacional. El equipo lucirá trajes negros con acabados discretos, en los que destaca el escudo del club bordado al tono en la parte del pecho, un detalle pensado para mantener la esencia de la Máquina sin recurrir a elementos llamativos. La intención es clara: transmitir profesionalismo, cohesión y una presencia imponente en cada aparición pública.

La decisión de presentar esta nueva vestimenta no es casualidad, debido a que esta competencia de talla mundial implica un hecho histórico para los dirigidos por el entrenador Nicolás Larcamón. Cruz Azul busca enviar un mensaje desde el arranque de su travesía: están listos para competir y también para diferenciarse más allá del terreno de juego.

Cruz Azul. Foto: Imago7/ Carlos Vargas

El camino del conjunto celeste en la Copa Intercontinental arrancará el 10 de diciembre con el llamado Derbi de las Américas, donde se medirán al campeón de la Copa Libertadores, que será Palmeiras o Flamengo. El encuentro se disputará en el Estadio Áhmad bin Ali, en Rayán.

En caso de avanzar en esta etapa del torneo, los dirigidos por Larcamón enfrentarían el 13 de diciembre al Pyramids de Egipto en el mismo escenario. Si también superan esa prueba, el premio sería disputar la final contra el París Saint Germain (PSG), vigente campeón europeo, el 17 de diciembre.

Con esta renovada imagen y un calendario lleno de exigencia, La Máquina de Cruz Azul aspira no sólo a competir en Qatar, sino a dejar una impresión duradera dentro y fuera de la cancha para poder demostrar el crecimiento que han registrado en los últimos años.

El equipo se ha convertido en uno de los más fuertes dentro de los últimos años en la Liga MX y una muestra de esto fue su reciente clasificación a la Liguilla del torneo Apertura 2025, competencia en la que esperan poder llegar hasta la final para poder luchar por el ansiado título de campeón que han buscado sin éxito en las últimas cuatro ediciones.

