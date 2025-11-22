Efraín Juárez revela los motivos que causaron la eliminación de los Pumas UNAM

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Efraín Juárez, decidió reflexionar sobre parte de lo que vivió el equipo tras la derrota que sufrieron 3-1 ante los Tuzos de Pachuca en el Play-In para la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, quedando así fuera de sus aspiraciones de llegar a los cuartos de final.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, el timonel universitario explicó que diversos factores influyeron en que el club no lograra avanzar a la Liguilla, muchos de ellos relacionados con ausencias de jugadores estelares y el uso obligado de jóvenes.

Juárez recordó que el plantel terminó con numerosos canteranos sobre el campo, situación que resume parte del contexto que enfrentaron a lo largo del semestre al tener que cumplir con las normativas de la liga.

“Todo mundo lo puede entender, hoy terminamos con seis niños de la cantera, es parte de una de las cosas para las que me trajeron, tenemos seis debuts en la temporada, tuvimos bajas importantes, hoy me parece que tuvimos cinco jugadores que trajimos para jugar y no pudieron jugar, los dos nueves, nuestro amigo de Gales que se nos fue, Carrasquilla y Pedro que jugó hace 48 horas”, expresó.

En lugar de etiquetar como fracaso el no continuar en el torneo, el técnico prefirió cuestionar el modo en que suele juzgarse el desempeño del equipo tras una derrota de este tipo, alegando que lo más importante es seguir trabajando para alcanzar mejores resultados.

“Es depende de cómo quieran ver el vaso, porque debemos analizar qué vamos a evaluar, ¿solo que no pasamos al siguiente Play-In, que entramos de décimos, el resultado?, entonces sí fue un fracaso”, resaltó Juárez.

El entrenador de los Pumas de la UNAM destacó que el proceso de crecimiento interno no se detiene a pesar de esta eliminación y al mismo tiempo consideró que estos seis meses al frente del club han sido una etapa de aprendizaje que buscarán capitalizar para el Clausura 2026.

Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

“Ahora, el proceso que llevamos desde hace seis meses en que yo estoy en cargo de esta institución, a la que tanto amo, a la que tanto admiro y a la que tengo un agradecimiento profundo, por eso estoy aquí, cabe recordar, entendiendo eso creo que tenemos un aprendizaje en todas las áreas a mejorar, que la siguiente temporada podamos sacar cosas positivas de esto para que sea mejor”, enfatizó el estratega.

Más allá del análisis deportivo, el entrenador también habló sobre los rumores que lo vinculan con el Celtic FC. No descartó el interés, pero fue claro en que no contempla dejar a los Pumas en este momento.

“Obviamente que ha habido intereses de otros clubes, eso no me distrae, al contrario, sabemos qué club está pendiente porque además jugué ahí y que no es fácil para un joven técnico mexicano que puedas estar envuelto en ese tipo de clubes, ellos saben y piensan que a lo mejor estamos haciendo buen trabajo, en ese aspecto estoy tranquilo”, concluyó Juárez en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Emilio Azcárraga confía en el triunfo del América durante la Liguilla

–Anthony Joshua trabajará con el equipo de Usyk para su combate ante Jake Paul

–La petición que hizo el FC Barcelona a Lewandowski para no pagar bono al Bayern Múnich