Familia de recluso muerto en prisión de Oneida demanda al condado y al proveedor médico

La familia de Antwan Cater, un recluso del Centro Correccional del Condado de Oneida que murió tras sufrir una convulsión en febrero de 2024, presentó una demanda federal acusando al condado y al proveedor médico Wellpath Holdings Inc. de negligencia grave y mala praxis.

La acción legal la interpuso su padre Terry Watson, quien responsabiliza al personal penitenciario y sanitario por la muerte del joven de 25 años.

De acuerdo con datos señalados por The New York Times, la denuncia se basa, entre otras pruebas, en un video grabado por cámaras corporales dentro de la enfermería de la cárcel. Las imágenes muestran a enfermeras y oficiales dentro de la celda, discutiendo equipos defectuosos, haciendo comentarios irónicos y tardando varios minutos en tomar acciones concretas para reanimar a Cater, quien yacía inconsciente en el piso.

La demanda sostiene que cada minuto de inacción redujo drásticamente las posibilidades de supervivencia del joven.

“Al ignorar primero la convulsión de Antwan y luego quedarse de brazos cruzados durante minutos, el personal selló su destino”, escribieron los abogados de Watson, citados por el medio.

Según la demanda, Cater había experimentado episodios severos de desorientación, aislamiento, pérdida del habla, comportamientos erráticos y crisis emocionales desde su llegada al centro, tras ser arrestado por no completar un programa de tratamiento vinculado a un caso de hurto.

Aún cuando notificó a las autoridades sobre su consumo de marihuana sintética (K2) y su historial de convulsiones, el personal habría desestimado su estado, incluso cuando comenzó a saltar desnudo en su celda, beber del inodoro o pedir ayuda a sus padres.

Pese al evidente deterioro, el joven presuntamente fue enviado a una celda de enfermería apenas dos semanas después de su ingreso al penal. Para el 13 de febrero, cuando lo encontraron convulsionando en el suelo, una enfermera —según la demanda— no actuó inmediatamente y tardó más de dos minutos en verificar su pulso.

Bromas, fallas de equipo y una respuesta tardía

Las imágenes revisadas por The New York Times muestran al personal comentando entre sí la mala calidad del equipo de reanimación e incluso bromeando sobre el esfuerzo físico que requería la RCP, que se prolongó durante más de 40 minutos sin éxito.

“Creo que quemé mil calorías”, dijo una de las enfermeras, mientras otra calificó la experiencia como “un buen entrenamiento”.

Los paramédicos declararon muerto a Cater poco después, encontrándolo casi sin ropa y rodeado de equipos médicos desordenados.

La demanda de Watson no es la primera que enfrenta Wellpath, empresa que, según The New York Times, ha acumulado decenas de querellas por presunta atención médica deficiente en cárceles de todo el país.

La Comisión Estatal de Correcciones ya había determinado que la respuesta médica en el caso de Cater presentó “problemas significativos”.

Además, la Junta de Revisión Médica del estado ordenó al condado revisar la idoneidad de su proveedor sanitario, mientras señalaba que el historial médico del joven nunca fue firmado por un médico licenciado, una violación a los requisitos estatales.

“Un padre no debería enterarse de que su hijo fue burlado en sus momentos finales por quienes se supone que debían protegerlo”, expresó Watson en un comunicado reproducido por The New York Times.

Cater, originario de Utica y padre de una niña de ocho años, sufría de adicción y problemas de salud mental, pero —según sus abogados— jamás debió morir bajo supervisión estatal. Para su familia, el caso evidencia un patrón de negligencia dentro de cárceles del norte del estado de Nueva York que rara vez se investiga a fondo.

La demanda exige una compensación económica no especificada y busca que el caso impulse revisiones profundas en los protocolos de atención médica en centros correccionales bajo supervisión del condado.

