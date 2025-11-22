Legisladores demócratas presentan denuncias contra Trump por amenazar en publicaciones con arrestos

Un grupo legisladores del Partido Demócrata del Congreso presentaron denuncias policiales por publicaciones del presidente, Donald Trump, en las que hacía un llamado a arrestar y juzgar a seis demócratas por haber instado a miembros del Ejército a no acatar “órdenes ilegales”.

Los representantes Jason Crow de Colorado, Chrissy Houlahan y Chris Deluzio, ambos de Pensilvania, detallaron que las publicaciones del mandatario republicano, que incluyeron referencias a sedición y a la pena de muerte, constituyen una amenaza directa y envían un mensaje peligroso, de acuerdo a una publicación del medio Político.

Aunque es improbable que las denuncias den lugar a acciones legales, marcan una escalada en las tensiones entre Trump y los demócratas en el Congreso.

Los mensajes de Trump, publicados en su red social Truth Social, calificaban la conducta de los legisladores como “sediciaria del más alto nivel” y exigían que fueran arrestados y juzgados.

Donald J. Trump ReTruthed Glen Waguespack:

> I think they should be charged with sedition Also save those tapes and run them when the next democommy is in office



(TS: 20 Nov 09:09 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​‌‍​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 20, 2025

En un video grabado frente al Capitolio, los seis congresistas enfatizaban que los miembros de las fuerzas armadas deben “defender la Constitución” y “desobedecer órdenes ilegales”, sin especificar a qué órdenes se referían, y alertaban sobre la importancia de respetar la cadena de mando dentro del Ejército.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó que Trump tenga la intención de ejecutar a los legisladores y condenó el vídeo, señalando que enviar un mensaje que sugiera desobediencia puede ser punible por la ley.

Leavitt defendió la legalidad de todas las órdenes emitidas por el presidente a las fuerzas armadas y recalcó que la integridad del ejército depende de mantener la cadena de mando para evitar caos o incidentes graves.

