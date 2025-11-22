Ninel Conde responde a las críticas por sus operaciones estéticas: “Y las que me faltan”

Ninel Conde hizo su debut el viernes en “El Tenorio Cómico” tras haber regresado de viaje, ya que se encontraba en el continente asiático disfrutando de unas vacaciones con su hija. Uno de los temas que abordó fue su más reciente operación por el cambio de color de ojos. También existen muchas interrogantes sobre ese tema, y durante la conferencia de prensa sobre la obra, mencionó que dentro de poco ofrecerá algunos detalles.

La mexicana envió un mensaje a esas personas que siempre la critican, y recalcó que sus operaciones hasta la fecha no han parado, por lo que les pidió que se calmen, dado que pretende hacerse muchas más, aun cuando le han dicho que su apariencia ha cambiado demasiado desde que empezó en el mundo del entretenimiento.

“¡Y las que me faltan!…Entonces, déjenme les digo a esa gente que se relajen, porque me faltan. Ya dentro de poco, nos tocará a lo mejor un cambiecito de… Me toca en serio el cambio de implantes de las bubies, entonces, pues que se relajen, ¿no?”, explicó.

“La verdad es que yo me he sentido súper bien. Ya también sé que hay mucha duda y mucha cosa al respecto. Mucha gente me ha escrito preguntándome, y mucha gente, más de la que se imaginan, tiene ganas de hacerse este procedimiento, porque todo el mundo quiere, pero de pronto quieren más información. Les voy a hacer un video en mis redes después”, dijo a los reporteros.

La cantante y ahora actriz mencionó que parte de los comentarios negativos que recibe a través de las redes sociales se debe a las inconformidades o temores que pueden sentir otras personas sobre lo que ella se puede hacer. Por ello, recalcó que es importante tener presente que cada quien hace con su cuerpo lo que más le parece correcto.

“Yo estoy muy contenta… Hay mucha gente que a lo mejor, como no se atreve o les da miedo, pues ¿qué queda? ¡Pues nada más criticar! Pero si puedes o tienes las posibilidades y te lo quieres hacer, pues cada quien, ¿no? Cada quien es dueño de su vida y de lo que quiera hacer”, expresó durante su intervención.

