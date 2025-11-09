Laura Zapata opina de la cirugía a la que se sometió Ninel Conde

La actriz mexicana Laura Zapata reaccionó a la reciente operación a la que se sometió Ninel Conde para cambiar el color de sus ojos, un tema que ha causado revuelo en redes sociales, pues algunos creen que no es algo tan seguro.

“Yo creo que critica la fea, critica la que no puede y la queso”, dijo la artista para defender al Bombón Asesino, pues considera que ella tiene todo el derecho de hacerse la cirugía que quiera.

En la conversación con los reporteros explicó que lo único es que se cuida mucho con quién se hace los arreglos, ya que sabe que es algo delicado.

Laura Zapata consideró que quienes critican es porque no tienen las posibilidades de pagar algún tratamiento u operación para mejorar la imagen.

La veterana actriz comentó luego que tiene intenciones de operarse próximamente para seguir cuidando cómo se ve. “Yo no solamente me voy a hacer cirugías, sino tratamientos para mantenerse, es preventivo”, afirmó.

Lo único es que no se atrevería a hacerse una cirugía como la que se hizo Ninel Conde. “Yo creo que hay que tener cuidado en manos de quién estás, yo creo que es muy importante, definitivamente porque yo veo compañeras y compañeros que dices ‘¿con qué carpintero te arreglaste?’”, comentó.

En programas como El Gordo y la Flaca mostraron estas declaraciones de Laura Zapata y el público reaccionó con mensajes como: “Ninel Conde se parece a Lyn May (como se desfiguró el rostro y el cuerpo con tantas cirugías que horror (cirugías que no necesitaba)”, “Un consejo para Ninel acuérdate que el cuerpo pasa factura”, “Firmo las palabras de Laura Zapata. Gran actriz”.

