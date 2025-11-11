Aleida Núñez opinó sobre la decisión de Ninel Conde de modificar su color de ojos

Aleida Núñez, durante un encuentro con los medios de comunicación, le consultaron qué opinaba sobre el cambio de color de ojos al que decidió someterse Ninel Conde en las últimas semanas. Por ello, explicó que cada quien está en la libertad de hacer lo que desee con su cuerpo. Sin embargo, detalló que ella no sería capaz de hacerse algo así porque se siente bien con su apariencia física.

“Yo pienso que cada persona decide lo que quiere en la vida, es muy respetable. Yo, en lo personal, creo que estoy muy contenta como soy. Mi prototipo en cuanto a la belleza latina, pues es mi color de piel, va muy bien con mi color de ojos. Realmente no me gustaría hacer ningún cambio que sea tan drástico”, explicó a los reporteros.

Núñez aprovechó la oportunidad para destacar que los riesgos sobre una operación de ese tipo siguen siendo muchos, pero entiende que las personas decidan tomar estas determinaciones para cambiar su aspecto físico, aunque destacó que agradece mucho gozar de buena salud y no pretende buscar peligro por ingresar a un quirófano.

“No está tan comprobado porque es relativamente nueva la operación. Entonces, sé que puede tener algunas consecuencias, algunos efectos secundarios. Cada quien hace de su vida lo que vaya decidiendo… Yo valoro mucho mi salud y mi vida. Tengo un hijo y hoy en día no me pondría en riesgo”, dijo a la prensa.

Ninel Conde ha manifestado lo entusiasmada y a gusto que se siente por este cambio que ahora luce en su rostro. Agregó que al inicio no se encontraba decidida sobre el color que quería que lucieran sus ojos, pero finalmente está conforme por como se ve ahorita. Además, mencionó que el procedimiento no le generó mayor incomodidad y de inmediato logró ver la transformación que tanto deseaba.

“Lo he estado pensando mucho tiempo, he visto a colegas que han quedado maravillosos. Estoy emocionada, nerviosa, es un cambio. Estaba dudando entre si grises, verde olivo o verde jade, pero nos quedamos con el color verde olivo. Sin dolor, no siento ningún dolor, no están rojos. No tiene ni 20 minutos que me hicieron mi cambio de color, se los recomiendo muchísimo”, dijo en su Instagram.

