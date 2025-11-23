Kevin Spacey aclara el rumor de que no tiene hogar: “Estoy realmente conmovido”

El actor Kevin Spacey aclaró la información que ha circulado en algunos medios de comunicación sobre su supuesta falta de hogar años después de enfrentar acusaciones de agresión sexual.

A través de un video publicado en redes sociales el actor desmintió la información que no tiene hogar tras ser acusado de abuso sexual y que supuestamente vive en hoteles y alojamientos de AirBnb.

“A la luz de los artículos recientes que afirman que no tengo hogar, siento la necesidad de responder. No a la prensa, sino a las miles de personas que me han contactado en los últimos días ofreciéndome alojamiento o simplemente preguntando si estoy bien”, comenzó diciendo el actor en el video de Instagram del domingo 23 de noviembre.

Spacey agradeció la generosidad que ha recibido pero aclaró la verdad detrás de esta información. “Estoy realmente conmovido por su generosidad, y punto. Pero creo que sería engañoso de mi parte hacerles creer que, en realidad, soy una persona sin hogar en el sentido coloquial”, dijo.

En una reciente entrevista con The Telegraph el actor dijo que estaba “viviendo en hoteles y Airbnbs y yendo a donde está el trabajo”. Sin embargo, en su reciente video el actor aseguró que no pretendía afirmar que era una persona sin hogar y que el título del artículo era “engañoso”.

“He trabajado sin parar todo este año y tengo muchísimo que agradecer. Y hay muchas personas, como todos sabemos, que viven en la calle, en sus coches o en una situación financiera terrible, y les tengo lástima. Pero el propio artículo deja claro que no soy uno de ellos, ni pretendía decirlo”

En entrevista con The Telegraph, Kevin Spacey explicó que perdió su casa en Baltimore, Maryland, debido a los altos costos y los pocos ingresos que ha tenido en los últimos años. “Porque los costos de estos últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y muchos gastos”.

En el video Spacey aclaró qué le dijo a Mick Marron, el periodista que escribió la entrevista. “En mi conversación conmigo Mick Marron, gran periodista que escribió la historia, cuando comenzó este rumor, le dije que básicamente vivía en hoteles y Airbnb e iba a donde estaba el trabajo, tal como lo hice cuando comencé este negocio. He trabajado casi sin parar durante todo el año y tengo mucho que agradecer“, dijo el actor.

Kevin Spacey fue acusado en 2017 por Anthony Rapp de presuntamente hacerle una insinuación sexual. Cinco años después fue declarado inocente. En 2023 el jurado también desestimó una demanda en su contra en un juicio por agresión sexual en Reino Unido.

Sigue leyendo:

Kevin Spacey fue homenajeado en el Italian Global Series Festival

Antigua casa de Kevin Spacey está disponible con un nuevo precio

Kevin Spacey vuelve a los sets de grabación a más de un año de la finalización de su juicio