La increíble cifra que ganó Lanús por conquistar la Copa Sudamericana

La alegría por el título obtenido por Lanús tras vencer a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana tiene un componente financiero tan impresionante como el deportivo.

El premio por ganar la final, sumado a los ingresos generados durante todo el camino del torneo, representa una cifra récord para las arcas del club.

El esfuerzo y la dedicación del equipo granate se ven recompensados con una de las primas más elevadas otorgadas en el continente por una competición de segundo nivel.

Las ganancias de Lanús en la Copa Sudamericana

La cifra final que Lanús recibe por su consagración es el resultado de la acumulación de premios por cada fase superada, más el bono principal por ser campeón.

Lanús levantando la Copa Sudamericana. Crédito: AP

El premio por ganar únicamente el partido final de la Copa Sudamericana asciende a $6 millones de dólares. A este jugoso monto, se deben sumar los ingresos obtenidos por:

Fase de grupos y eliminación directa: Las ganancias por participación, rendimiento y avance en las rondas previas. Bono adicional: El club también obtiene automáticamente el cupo para disputar la Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores del próximo año, lo que garantiza ingresos futuros adicionales.

Al sumar todas las fases, la cifra total que Lanús habría ingresado a sus arcas por ganar la Copa Sudamericana se estima en un monto que supera los $9 millones de dólares. Este ingreso será fundamental para la planificación deportiva y económica del club en las próximas temporadas.

