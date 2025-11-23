¿Qué dijeron los papás de Fátima Bosch del triunfo de su hija en el Miss Universo?

Vanessa Fernández Balboa y Bernardo Bosh Hernández hablaron con Jordi Martin, paparazzi de El Gordo y la Flaca del triunfo de su hija Fátima Bosch en el Miss Universo.

En la conversación consideraron que la modelo mexicana tuvo un proceso difícil, pero al finalizar demostró que tiene muchos valores y fortaleza interior para superar todos los retos.

El español les preguntó si creían que el escándalo con Nawat Itsaragrisil la ayudó en el certamen. Ante la interrogante, su madre comentó: “Sin duda la ha fortalecido, porque ella vio de lo que era capaz, una mujer con voz propia, que puede darse su lugar, defender su dignidad ante cualquier cosa”.

La señora Vanessa confesó que cuando ocurrió esto, su hija creyó que no tendría posibilidades de ganar, debido al momento tan polémico que protagonizó.

Luego de esto, su papá explicó que sí la ve cansada, pero que eso ha pasado a segundo plano por la emoción que siente luego de coronarse como Miss Universo.

Jordi Martin también habló con Fátima Bosch, quien le confesó que está muy feliz por su corona. “Es una gran responsabilidad”, reconoció para luego indicar que espera trabajar fuertemente para ayudar a la gente.

La mexicana agregó que no sabe si esto le cambiará la vida, pero que sí espera transformar la realidad de muchas personas con su labor.

“Ya no solo represento a mi país, sino a todo el mundo. Ya quiero empezar a trabajar y hacer buen uso de esta corona, estoy muy emocionada, mi familia está acá, mis amigos igual”, explicó.

Fátima Bosch indicó que entró con mucha ilusión al Miss Universo, pero que no esperaba salir como ganadora, sobre todo luego del escándalo que vivió al enfrentar a Nawat Itsaragrisil. Sin embargo, reconoció que la organización tiene valores diferentes y por eso siente que salió como la vencedora de esta edición.

