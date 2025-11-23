Sheynnis Palacios responde a las críticas por no manifestar su apoyo a Miss Nicaragua

La nicaragüense Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, respondió a las críticas que recibió en redes sociales por no expresar públicamente su apoyo a la representante de Nicaragua, Itza Castillo, en el certamen Miss Universo 2025.

A través de un comunicado la ex reina de belleza explicó por qué no manifestó su apoyo público a Itza Castillo en la edición 74 del certamen universal de belleza. Palacios puso fin a las especulaciones asegurando que no se pronunció a favor de su compatriota por razones estrictamente profesionales.

“Quiero aclarar un tema que ha generado comentarios recientemente. Se ha interpretado que yo no apoyé a mi país, Nicaragua, durante el Miss Universo, en Tailandia. Y quiero dejar algo muy claro: eso no es así”, comenzó escribiendo en el comunicado.

Palacios aseguró que tuvo que mantener una actitud imparcial en esta edición del Miss Universo ya que estuvo en conversaciones para formar parte del panel de jueces del certamen.

“No mencioné públicamente ningún Top ni favoritismo hacia ninguna candidata, y esto tuvo un motivo profesional: estuve en negociaciones para formar parte del jurado de esta edición. Por respeto al proceso, me mantuve completamente imparcial”, explicó la modelo y comunicadora.

Pocos días antes del certamen se descartó su participación como jurado, por lo que en ese momento se sintió en libertad de ofrecer sus opiniones sobre ciertas candidatas.

“Fue hace una semana que se descartó mi participación como jurado. Y fue hasta entonces que me sentí en libertad de compartir las delegadas que destacaron para mí. Y, Nicaragua siempre estuvo incluida, basándome en su desempeño, presencia y evolución”, añadió.

Sheynnis Palacios también explicó por qué no mencionó a Nicaragua en su top 5 durante una entrevista para Telemundo. “Yo soy una persona justa y objetiva. Haber sido Miss Universo y haber trabajado dentro de la organización me permite comprender que el favoritismo no lo busca la organización cada año”, dijo.

El certamen Miss Universo 2025 lo ganó Fátima Bosch, representante de México, un triunfo que ha estado rodeado de una fuerte polémica.

