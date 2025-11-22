‘No fue la mejor de la noche’: Daniela di Giacomo habla de la Miss Universo Fátima Bosch 

Daniela di Giacomo, presentadora de televisión, hizo una transmisión en su canal de YouTube en la que habló del triunfo de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025, alguien que considera con muchas cualidades, pero que no fue la mejor de la noche final celebrada en Tailandia.

“Yo lo que quiero dejar claro es que ella a mi igual me encanta, pero la verdad es que no fue la mejor de la noche y está bien. No estoy criticándola, pero esa es la verdad. Yo sé que no le van a quitar la corona porque nosotros digamos esto”, dijo.

La Miss International 2006 dijo que estos escándalos han afectado la credibilidad del certamen de belleza y siente que para los países americanos ya no habrá tanto interés como antes.

Cuestionan triunfo de Fátima Bosch en el Miss Universo

Además, defendió a México, ya que muchos recordaron la edición de 2020, que ganó Andrea Meza y que también estuvo bajo la sombra de acusaciones de fraude. “Yo no voy a generalizar así, no estoy de acuerdo, a mí me parece que ese año Andrea sí brilló”, comentó.

Daniela di Giacomo enfatizó en que el Miss Universo es un negocio y que las decisiones se toman en función de que la ganadora sea rentable para la organización.

“En la era de Trump me acuerdo de que ellos dentro de la organización elegían a las candidatas”, comentó.

Por eso, lamentó que en la noche final no hubiera un notario para darle credibilidad al resultado. “Amo a Fátima, pero a mí la situación con Nawat me hizo ruido, lo sentí montado. Quizás la misma Fátima no tenía idea de nada de estas cosas, se organizó de otra manera, ¿qué sé yo? Pero es que son demasiadas cosas”, sostuvo.

En su opinión, la ganadora debió ser Olivia Yace, de Costa de Marfil, por el desempeño que tuvo. “Lo hizo increíble”, insistió sobre la buena participación de la modelo africana.

