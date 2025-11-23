Presentador del Miss Universo 2025 creía que la candidata de Costa de Marfil iba a ganar

Aunque han pasado par de días desde que Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025, las declaraciones en contra del resultado no se detienen. Ahora hay un nuevo mensaje que se ha viralizado, pues corresponde a Steve Byrne, actor y comediante estadounidense, quien fue el encargado de presentar la noche final del concurso, que se celebró en esta edición en Tailandia.

En su cuenta en Instagram, el humorista destacó el trabajo de Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, quien pensó que ganaría el certamen de belleza.

La publicación la acompañó Byrne de un video en el que se veía a la miss responder su pregunta final, un momento que para muchos hizo que se ganara la corona. Sin embargo, el jurado decidió que el triunfo sería para la representante de México.

“Pensé que ella era la ganadora”, afirmó en su publicación.

Luego de esto, se generaron muchas reacciones por parte de los usuarios en las redes sociales. Algunos mensajes que se leyeron fueron: “A él se le contrató para presentar el Miss Universe, no para pensar quién era la ganadora ni mucho menos para poner en duda la decisión de la organización que le dio un solo trabajo, muy mal de él postear eso, nada profesional”.

Otros comentaron: “Todos los que vimos el certamen sabemos que del cuadro final de las 5, ella era la ganadora. Mi mayor sospecha es que siempre ha habido una firma de auditores que siempre revisa y certifica las puntuaciones y resultados y ese año, no lo hubo”, “La trayectoria de las chicas importa no solo basándose en una noche final, cada organización aun así elige a la chica con la que desea trabajar”.

Esta declaración del presentador del Miss Universo aumenta la polémica sobre el triunfo de Fátima Bosch, quien muchos aseguran fue favorecida por la organización, ya que su desempeño no fue tan excelente como el de otras candidatas en la noche final.

