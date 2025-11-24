Aaron Paul confiesa que se mudó a París tras los incendios en Los Ángeles

En agosto de este año, se informó que el actor Aaron Paul estaba pidiendo $9.95 millones de dólares por una histórica mansión en Los Feliz, California. Ahora, en una entrevista, ha revelado que tras los incendios en Los Ángeles de inicios de año decidió mudarse.

En el último año, varias estrellas de Hollywood han decidido dejar Los Ángeles, e incluso dejar Estados Unidos. Las razones son diferentes: mejora de estilo de vida, desacuerdo con las políticas de Donald Trump y más.

En la entrevista que Paul, reconocido por interpretar a Jesse Pinkman en la serie de televisión ‘Breaking Bad’, dio al ‘Daily Mail’ explicó: “Cuando ocurrieron los incendios en Los Ángeles, sabíamos que habíamos terminado con Los Ángeles, así que vendimos nuestra casa en Los Ángeles y nos mudamos a París”.

Aunque el caos generado por los incendios, los cuales dejaron a cientos de personas sin hogar y sin negocios, fue una causa, no fue la única. Él y su esposa Lauren Parsekian ya habían considerado vivir en otro sitio antes, ofrecer a sus hijos una nueva forma de vida: “Siempre quisimos estar en una cultura completamente diferente“, dijo el actor de 46 años al medio.

No da detalles sobre su nueva residencia en París, Francia, pero sí admite que está encantado con la vida en esa ciudad, pese a no dominar de todo el idioma.

Su nueva propiedad en París debe cumplir con todas las comodidades y lujos que tenían en Los Ángeles, donde eran dueños de una mansión de 4,000 pies cuadrados cuya construcción data de los años 20. Paul había comprado esta propiedad en 2019, se la compró a Jim Parsons (‘The Big Bang Theory’) por $6.95 millones de dólares.

