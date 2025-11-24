Canelo Álvarez sale de la lista de los mejores libra por libra del mundo según The Ring

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez no fue incluido entre los mejores libra por libra de la actualidad en el ranking publicado por el portal Ring Magazine este lunes 24 de noviembre.

El mexicano salió de la lista por primera vez en los últimos siete años, cuando quedó fuera del listado debido a un caso de positivo por clembuterol, del cual posteriormente fue absuelto.

De acuerdo con Ring Magazine, el excampeón indiscutido de las 168 libras hizo su debut en el top 10 del ranking libra por libra tras su victoria sobre Austin Trout en abril de 2013. Desde entonces, el mexicano se mantuvo de manera constante entre los mejores del mundo.

For the first time in seven years, Canelo Alvarez is not ranked in The Ring's pound-for-pound Top-10.



Canelo previously sat outside the Top-10 after testing positive for the banned substance clenbuterol in 2018. pic.twitter.com/S2ow7gas6e — Ring Magazine (@ringmagazine) November 25, 2025

Terence Crawford número uno de la lista

El puesto número uno le corresponde inclusive al culpable de sacar al tapatío de ese listado, Terence Crawford, quien en septiembre le pasó por encima al mexicano, a pesar de que el norteamericano tuvo que subir dos divisiones, para así arrebatarle todos los campeonatos mundiales de las 168 libras.

En segundo lugar aparece Oleksandr Usyk, que, al igual que el ‘Bud’, ya sabe lo que es ser campeón indiscutido; el ucraniano es el rey de los pesos completos; en su último combate fulminó en cinco episodios a Daniel Dubous, mientras que el año pasado terminó con la hegemonía de Tyson Fury.

Mientras que Naoya Inoue cierra el podio de los mejores libra por libra del mundo. El nipón se mantiene invicto como profesional con una marca de 31 victorias y 27 nocauts; además, es campeón mundial en cuatro categorías diferentes. Este año ha salido con la mano en alto ante Ye Joon Kim, Ramon Cardenas y Murodjon Akhmadaliev. Será el 27 de diciembre cuando el ‘Monstruo’ cierre capítulo en este 2025 cuando se mida en Japón ante el invicto mexicano ‘Rey’ Picasso.

En el cuarto lugar del ranking aparece ‘Bam’ Rodríguez, el mismo que este fin de semana noqueó al entonces invicto y campeón mundial argentino Fernando ‘Puma’ Martínez. A su vez, otro viejo conocido de ‘Canelo’ Álvarez, Dmitry Bivol, se ubica en la quinta posición.

El noqueador Artur Beterbiev ocupa el sexto lugar; la sensación japonesa Junto Nakatani le sigue en la lista; Shakur Stevenson es el ocho, mientras que David Benavidez y Devin Haney cierran el top de la prestigiosa marca de boxeo Ring Magazine.

📋 The Ring’s latest pound-for-pound rankings:



‼️Devin Haney officially re-enters the top 10, while Ring super-flyweight champion Jesse 'Bam' Rodriguez rises to No. 4 💥



Who do you think should be higher or lower ❓ pic.twitter.com/6iqd9UXO4s — Ring Magazine (@ringmagazine) November 24, 2025

