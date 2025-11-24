Chauncey Billups se declara no culpable en caso de apuestas de la NBA ligado a la mafia italiana

Este lunes el entrenador Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, se declaró no culpable ante un tribunal federal en Nueva York por el caso apuestas ilegales de la NBA vinculado con la mafia italiana.

Billups, compareció ante un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos relacionados con partidas adulteradas de póker organizadas por la mafia italiana.

El exjugador de la NBA fue acusado formalmente de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, cargos por los que se declaró no culpable.

Billups fue puesto en libertad bajo fianza después de comparecer inicialmente ante un tribunal federal en Portland, Oregón. Este lunes, según USA Today, estuvo representado por el abogado Marc Mukasey en una breve audiencia en un tribunal de Brooklyn.

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, sale del tribunal federal de Brooklyn el lunes 24 de noviembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)

Caso de apuestas de Billups y la mafia italiana

Según el FBI, Billups tenía años participando en este esquema de apuestas ilegales de póker. El hecho en concreto se remonta a octubre de 2020, cuando el entrenador de Portland Trail Blazers fue recompensado con $50,000 dólares por ayudar a un grupo de presuntos estafadores a engañar a un jugador de alto perfil mediante trampas en una partida de cartas.

La justicia considera que Billups fue utilizado por la mafia italiana para atraer a jugadores de póker. Asimismo, se valían de tecnología como barajeadores manipulados, mesas con rayos X y jugadores infiltrados.

Dentro de este esquema está involucrado la mafia siciliana conocida como ‘La Cosa Nostra’ y presuntos miembros de las familias criminales Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese.

FBI alega que el miembro del Salón de la Fama de la NBA fue pieza clave en este sistema de apuestas ilegales, ya que se valía de su fama para sugestionar y atrae a personas adineradas a las partidas.

Billups sigue siendo entrenador de Portland Trail Blazers, pero fue puesto en licencia indefinida por la NBA tras ser arrestado a finales de octubre.



