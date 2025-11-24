Empresa de Nueva York: Retiran 2,243 cajas de populares panecillos asiáticos en 36 estados de EE.UU.

Una empresa con sede en Brooklyn, Prime Food Processing LLC, retira del mercado 2,243 cajas de dos variedades de panecillos de postre por un alérgeno no declarado en la etiqueta. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) indica que los productos, distribuidos en 36 estados de Estados Unidos, pueden contener mantequilla elaborada con leche.

El retiro se inició el 20 de noviembre, luego que se descubriera durante una revisión interna del producto que el envase no declaraba la leche en la declaración de alérgenos. A partir del hallazgo, comenzó una investigación que determinó que el problema se debió a una falla temporal en el proceso de revisión de etiquetas de la empresa.

¿Cómo identificar el producto?

Bollo de lava con yema de huevo salada de la marca Prime Food. Crédito: FDA | Cortesía

Son dos tipos de panecillos los que fueron retirados del mercado: uno con sabor a yema de huevo salado y otro con sabor a té verde. A continuación, la descripción de cada panecillo y los detalles que se deben corroborar antes de su consumo para evitar reacciones alérgicas:

Panecillos de lava con yema de huevo salada (Salted Egg Yolk Lava Bun) Marca: Prime Food

Prime Food Sabor/Tipo: Yema de Huevo Salada

Yema de Huevo Salada Código UPC: n.° 97903705873

n.° 97903705873 Peso Neto: 24 oz

24 oz Número de Artículo: PD4188

PD4188 Presentación: Bolsa de color naranja (aprox. 26 cm ancho x 28 cm alto)

Bolsa de color naranja (aprox. 26 cm ancho x 28 cm alto) Rango de Códigos de Lote: 25092 – 25318

25092 – 25318 Rango de Fechas de Caducidad: 26/07 – 27/03 Panecillo de lava de sabor a té verde (Green Tea Flavor Lava Bun) Marca: Prime Food

Prime Food Sabor/Tipo: Sabor a Té Verde

Sabor a Té Verde Código UPC: n.° 97803705883

n.° 97803705883 Peso Neto: 24 oz

24 oz Número de Artículo: PD4198

PD4198 Presentación: Bolsa de color verde lima brillante (aprox. 26 cm ancho x 28 cm alto)

Bolsa de color verde lima brillante (aprox. 26 cm ancho x 28 cm alto) Rango de Códigos de Lote: 25092 – 25318

25092 – 25318 Rango de Fechas de Caducidad: 26/07 – 27/03

Bollo de lava de la marca Prime Food con sabor a té verde. Crédito: FDA | Cortesía

¿Dónde se vendió el producto?

Los productos retirados se distribuyeron a tiendas de comestibles asiáticas en 36 estados de Estados Unidos, entre el 2 de abril de 2025 y el 14 de noviembre de 2025, en los siguientes estados:

AL (Alabama), AZ (Arizona), CA (California), CO (Colorado), CT (Connecticut), FL (Florida), GA (Georgia), HI (Hawái), IL (Illinois), IN (Indiana), KS (Kansas), LA (Luisiana), MA (Massachusetts), MD (Maryland), ME (Maine), MI (Míchigan), MO (Misuri), MS (Misisipi), NC (Carolina del Norte), NE (Nebraska), NJ (Nueva Jersey), NY (Nueva York), OH (Ohio), OK (Oklahoma), OR (Oregón), PA (Pensilvania), RI (Rhode Island), TN (Tennessee), TX (Texas), UT (Utah), VA (Virginia), WA (Washington) y WI (Wisconsin).

Alergia a la leche en 3 puntos

La alergia a la leche se produce cuando el sistema inmune reacciona contra las proteínas de la leche (como la caseína), tratándolas como invasores. Es importante tener en cuenta que no es lo mismo que la intolerancia a la lactosa. Hay tres puntos clave a considerar en este tipo de alergia:

¿Qué pasa? El cuerpo lanza una respuesta inmunológica que afecta a varios órganos. Síntomas frecuentes: Desde picazón en la boca o urticaria hasta problemas respiratorios, vómitos, o, en el peor de los casos, anafilaxia (¡emergencia!). Dato clave: Se diferencia de la intolerancia a la lactosa en que esta última solo es un problema digestivo por no poder procesar el azúcar (lactosa), mientras que la alergia es una reacción inmunológica grave.

Para aquellos consumidores que hayan adquirido los bollos de lava de Prime Food, es fundamental que devuelvan al lugar de compra tanto los panecillos no consumidos como su embalaje original para recibir un reembolso completo.

Si tienen cualquier pregunta o necesitan más información, pueden contactar directamente a Prime Food Processing LLC llamando al 718-963-2323, con atención disponible de lunes a viernes, en horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del Este de EE. UU.

