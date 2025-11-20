Mujer gana $1 millón en la lotería al salir a comprar comida en la noche

Una salida de improviso para saciar el hambre terminó cambiándole la vida a una residente de Michigan, quien descubrió que había ganado un premio de $1 millón de dólares tras comprar un boleto de lotería durante un antojo nocturno.

La mujer, de 53 años y originaria del condado de Kent, contó que decidió salir en plena madrugada para comprar algo de comer y terminó entrando a la tienda D 28 Inc., ubicada sobre la calle 28th Street Southwest, en la ciudad de Wyoming.

Durante esa parada inesperada compró varios boletos raspaditos, sin imaginar que llevaba uno premiado.

Según relató a la Lotería de Michigan, todo ocurrió sin planearlo.

“Me desperté con hambre una noche, así que salí a comprar comida. Mientras estaba afuera, compré unos boletos de lotería y los raspé cuando llegué a casa”, dijo la ganadora.

“Fue impactante cuando raspé mi boleto Lady Luck 777 y vi que había ganado $1 millón de dólares. ¡Me costó trabajo volver a dormir esa noche!”, añadió.

La mujer aseguró que todavía está procesando lo sucedido y que no tiene decisiones inmediatas sobre cómo usará el dinero.

“Todavía estoy en shock y no ha terminado de caer en cuenta de que gané $1 millón de dólares, así que aún no he hecho planes especiales para el dinero”, comentó.

Por ahora, explicó que depositará la suma en una cuenta de ahorros mientras decide qué hacer.

La comisionada de la Lotería de Michigan, Suzanna Shkreli, celebró la noticia y destacó la sorpresa detrás del premio.

“Siempre es divertido escuchar historias de cómo los ganadores descubren que obtuvieron premios enormes, como esta en la que una salida nocturna por comida terminó en un premio de $1 millón de dólares”, dijo Shkreli.

“Ganar un premio grande cuando menos lo esperas es una de las razones por las que los juegos instantáneos son los favoritos de nuestros jugadores. ¡Felicidades a la ganadora por su premio de $1 millón de dólares!”, añadió.

Sigue leyendo:

– Jugador intenta nueva estrategia y gana dos veces la lotería en dos días

– Pareja de Nueva Jersey gana $3 millones en la lotería meses después de llevarse $1 millón

– ¿Puede la IA predecir los números ganadores de la lotería? Esto dicen los expertos

– Mega Millions: las combinaciones sugeridas por la IA para ganar el premio mayor

– Mega Millions: el bote sube a $965 millones tras 40 sorteos sin ganador

– ¿Quieres asegurarte de ganar el premio mayor de Mega Millions? Aquí la cantidad de boletos que tendrías que comprar