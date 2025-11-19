Pareja de Nueva Jersey gana $3 millones en la lotería meses después de llevarse $1 millón

Una pareja de Nueva Jersey vive un golpe de suerte casi imposible: ganó un premio instantáneo de $3 millones de dólares apenas unos meses después de haber obtenido un premio previo de $1 millón.

Las probabilidades de que algo así ocurra, según funcionarios de la Lotería de Nueva Jersey, rondan 1 en dos billones, una cifra tan baja que un jugador tendría 1.2 millones de veces más posibilidades de ser impactado por un meteorito.

El boleto ganador de $3 millones fue comprado en la gasolinera Fischer Bay Exxon, ubicada en el 826 Fischer Boulevard en Toms River, en el condado de Ocean.

Este nuevo premio llega poco después de que, en abril, la misma pareja reclamara el gran premio del juego “$1,000,000 Ultimate Spectacular”.

La pareja, que tiene dos hijos –uno de 5 años y otro de 11 meses– y espera un tercero, explicó que jugar raspaditos es una de las pocas actividades que pueden disfrutar juntos sin salir de casa.

“Con nuestros hijos, realmente no podemos salir”, comentó el esposo. “Así que a principios de mes compramos algunos boletos. Cuando los niños se duermen, rascamos unos cuantos”.

“Nos gusta hacerlo una competencia: quién gana más. Parece que al menos siempre salimos tablas”, añadió el hombre.

Tras su primer gran premio, celebraron más de la cuenta. “Tal vez celebramos un poco demasiado”, bromeó la esposa mientras se tocaba el vientre. Actualmente está embarazada de cinco meses.

El director de la Lotería de Nueva Jersey, James Carey, también reaccionó al increíble resultado. “Siempre he dicho que solo necesitas un boleto para ganar en grande”, comentó. “Pero supongo que en este caso dos boletos ciertamente no hicieron daño. Esto es pura y ciega suerte”.

