Jugador intenta nueva estrategia y gana dos veces la lotería en dos días

Un residente de Baltimore, Maryland, cambió la forma en que escogía sus números de la lotería y, en apenas 48 horas, terminó llevándose dos premios que suman $55,000.

El sorprendente giro ocurrió justo después de abandonar su método tradicional basado en fechas familiares.

El jugador explicó ante la Lotería de Maryland que durante años utilizó cumpleaños de sus seres queridos para crear combinaciones, pero nunca había obtenido resultados relevantes.

Cansado de la mala racha, decidió probar algo distinto: dejar que los números surgieran mientras conducía.

“Lo hago mientras manejo”, relató. “Limpio mi mente y luego pienso en números. Los primeros que vienen a mi cabeza son los que juego”.

La nueva técnica dio frutos de inmediato.

El 11 de noviembre obtuvo un premio de $5,000 en el sorteo Pick 4.

Al día siguiente, volvió a confiar en los números que habían aparecido en su mente y ganó $50,000 en un juego de Pick 5.

Según contó, esa combinación llegó durante su trayecto al trabajo. “Los números aparecieron en mi cabeza mientras manejaba al trabajo, uno por uno: 2-1-7-3-7”, recordó. “En el siguiente semáforo, los escribí en mi teléfono”.

El hombre dijo que la noticia del premio mayor lo dejó sin aliento.

“No podía quedarme quieto. Había estado trabajando desde las cinco de la mañana, pero la idea de $50,000 me llenó de energía”, comentó.

El ganador aseguró que usará el dinero para impulsar un proyecto personal: abrir su propio taller mecánico.

“Todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero esto nos pone mucho más adelante de lo que pude imaginar para este año”, señaló.

