Colorado Rockies anuncian a su nuevo manager para el 2026

Los Colorado Rockies esperan tener un mejor rendimiento de cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas tras la pésima zafra que registraron el último año, por lo que este lunes anunciaron al nuevo manager con el que buscarán resultados más positivos para poder tener así oportunidades de luchar por los playoffs.

Se trata del entrenador Warren Schaeffer, quien fue anunciado por la franquicia a través de sus redes sociales como nuevo mandamás de los rocosos tras haber tomado el cargo de manager interino en el 2025.

Esta noticia se da justo antes de comenzar las reuniones invernales del club en Florida como parte de la preparación para la temporada 2026 con la finalidad de determinar los puntos a mejorar dentro de la organización.

Warren Schaeffer. (AP Photo/David Zalubowski)

Es importante recordar que Warren Schaeffer tomó el cargo después que los Rockies finalizaran una relación de más de nueve años con el manager Bud Black, quien sufrió una de las peores marcas en Las Mayores, aunque estos resultados no cambiaron tras su destitución y el equipo no se pudo reponer de los malos resultados.

“Estoy increíblemente agradecido por la oportunidad de seguir liderando este equipo. Mi objetivo sigue siendo seguir construyendo una cultura sólida y unida basada en la responsabilidad, el trabajo duro y la confianza”, dijo Schaeffer en la nota de prensa difundida por el equipo de Colorado a través de su página web.

“Contamos con un grupo de chicos que se preocupan profundamente por competir de la mejor manera, y mi objetivo es seguir fortaleciendo esas relaciones mientras lideró un equipo que nuestros aficionados puedan apoyar y del que puedan estar orgullosos”, agregó.

El estratega de 40 años jugó seis temporadas en el sistema de Ligas Menores de la organización de Colorado y pasó 10 años como coach antes de ser contratado por el equipo en la Gran Carpa. Posterior a esto se desempeñó como coach de tercera base y entrenador de infield de los Rockies para luego ser designado como manager interino.

Warren Schaeffer. (AP Photo/Thien-An Truong)

“Confiamos en que Warren es la persona indicada para liderar nuestro club en el futuro”, declaró al equipo de prensa rocoso el presidente de operaciones de béisbol de los Rockies, Paul DePodesta.

“Ha forjado sólidas relaciones con nuestros jugadores, comprende la cultura de esta franquicia y encarna la energía y la ética de trabajo que buscamos dentro y fuera del campo”, concluyó el directivo en sus declaraciones.

Los Rockies finalizaron la temporada pasada en la última posición de la División Oeste de la Liga Nacional con una marca de 43 victorias y 119 derrotas, quedando a 50 juegos de diferencia de los Dodgers que finalizaron primeros; además de ser el peor registro de toda la campaña.

