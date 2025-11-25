Eddy Reynoso entrenará a Marco Verde para su próximo combate

El joven boxeador mexicano, Marco Verde, se encuentra realizando el último proceso de preparación para el combate que protagonizará el próximo 13 de diciembre ante Raphael “Trouble” Igbokwe en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, combate donde espera alcanzar un nuevo triunfo para seguir su crecimiento dentro del ámbito profesional.

El pugilista ha compartido constantemente como han sido estas últimas semanas del campamento y la intensa preparación que ha tenido que realizar para llegar en las mejores condiciones a dicho combate.

Durante una charla con los medios, el boxeador reveló que está por concluir su preparación y que recibió un apoyo clave para ello al contar con los consejos del reconocido entrenador Eddy Reynoso, quien ha estado atento a todo lo ocurrido en el campamento para ver sus avances.

Marco Verde se enfrentará contra Marcos Osorio-Betancourt el 13 de septiembre. Crédito: John Locher | AP

“Me quedan dos semanas de preparación, justo Eddy (Reynoso) me dio la oportunidad de irme a Las Vegas a cerrar preparación allá. Más que nada por los sparring ya que es complicado acá en México, y me abrió las puertas para irme para allá para cerrar bien la preparación”, expresó.

El trabajo con Eddy Reynoso, aunque ha sido a la distancia, se ha desarrollado sin contratiempos. Verde destacó la confianza y la calma que su entrenador transmite al equipo para poder cumplir con cada una de las metas que se han fijado.

“Con Eddy voy bien, él no me mete presión, él sabe que es una pelea a la vez, que todo es un proceso. Y todo va en orden, confío en él, los planes a futuro, mi equipo está contento y vamos escalando poco a poco”, destacó el azteca sobre su entrenador y la relación que poseen.

El sinaloense sabe que el estilo zurdo de Igbokwe representará un desafío, por lo que estas últimas jornadas de sparring serán determinantes. Recordó que en su etapa amateur ya había enfrentado rivales de esa guardia y que aceptar este tipo de peleas forma parte del crecimiento de un pugilista.

“Cuando nos avisaron que era un peleador zurdo aceptamos, no podemos evitar pelea contra zurdos, en mi carrera amateur enfrente a zurdos. Un boxeador tiene que aceptar cualquier desafío y eso es lo que buscamos, no es algo de presión ni miedo, es solo experiencia y ya se hizo la planeación. Hemos realizado sparrings con zurdos, y derechos, pero es complicado encontrar acá en México”, dijo.

Marco Verde sale en defensa de Julio César Chávez Jr. Crédito: John Locher | AP

“Hay que ajustar peso, y enfrentaremos a un gran rival, ya lo vimos, tiene peleas a 10 rounds, así que no será nada fácil. Este rival ya le ha ganado a invictos, así que es una gran oportunidad, es difícil porque yo estoy acostumbrado a pelear con derechos, pero al final tengo la estrategia para pelear con cualquier rival”, enfatizó Marco Verde en sus declaraciones.

Antes de cerrar el año, el joven pugilista hizo un balance positivo de lo conseguido en 2025 y se mostró más que satisfecho con la actividad que tuvo tanto en territorio nacional como en el extranjero.

“Se pudo hacer lo que buscamos, dos peleas en Estados Unidos, dos peleas en México. Estoy muy contento, y que las dos peleas acá en México hayan sido en mi tierra, primero en Culiacán y ahora en Mazatlán, y no podía cerrar este 2025 de la mejor manera”, concluyó el peleador.

Sigue leyendo:

–David Benavidez revela el motivo por el que no consigue “peleas grandes”

–Leyenda del Toluca apuesta por el bicampeonato del equipo en la Liga MX

–Jenni Hermoso se gana el respeto de sus compañeras en Tigres