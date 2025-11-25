El Benfica de Mourinho vence 0-2 al Ajax y toma aire en la Champions League

El Benfica consiguió su primera victoria en la fase liguera de la Champions League y salió del fondo de la clasificación tras imponerse 0-2 al Ajax, en un duelo entre los únicos equipos que no habían sumado puntos hasta la quinta jornada.

El partido se definió temprano, con un gol del sueco Samuel Dahl a los seis minutos, y se sentenció en el tramo final gracias al tanto del luxemburgués Leandro Barreiro.

El equipo dirigido por José Mourinho, que llegaba golpeado por cuatro derrotas consecutivas, encontró finalmente un respiro y profundizó la crisis del Ajax. El conjunto neerlandés, ahora bajo el mando interino de Fred Grim tras la salida de John Heitinga, encadenó su octava derrota europea seguida: cinco en esta Champions y tres en la Europa League del curso anterior.

Benfica, por su parte, aún tiene margen de maniobra. Con tres partidos por disputar, mantiene vivas sus opciones de terminar entre los 24 equipos que avanzan en el torneo. La victoria en Ámsterdam le devuelve impulso, especialmente por su solidez defensiva y la actuación decisiva de Anatoliy Trubin.

El duelo comenzó a favor del conjunto portugués gracias a una acción a balón parado: Richard Ríos ganó de cabeza, Vitezslav Jaros rechazó, y Dahl aprovechó el rebote para firmar un potente remate desde el vértice del área. Fue el golpe que necesitaba el equipo de Mourinho para recuperar confianza.

El Ajax intentó reaccionar. Vangelis Pavlidis y Davy Klaassen tuvieron ocasiones claras, pero Trubin respondió con paradas determinantes, incluida una tapada ante Rayane Bounida al inicio del segundo tiempo. La oportunidad más peligrosa de los neerlandeses llegó en el minuto 53, cuando Klaassen quedó mano a mano tras una gran combinación, pero su disparo salió débil y desviado.

Con el Ajax volcado al ataque, llegó el golpe definitivo. En el último minuto antes del añadido, Fredrik Aursnes filtró un pase al espacio y Barreiro definió de primera para liquidar el encuentro y asegurar tres puntos vitales.

