Eric Adams sigue viajando en sus últimas semanas como alcalde de Nueva York

El alcalde saliente de Nueva York Eric Adams continúa sumando viajes en sus últimas semanas de su administración, lo que ha generado nuevas críticas tras su más reciente ausencia del país. Así lo destacó Spectrum News.

Adams regresó este fin de semana a la ciudad después de pasar nueve días entre Israel y Uzbekistán —y ya prepara otra salida oficial—, mientras crece el malestar por su presencia cada vez más intermitente.

Su primera aparición pública tras el viaje no fue precisamente cálida: en la celebración del equipo Gotham FC, algunos asistentes recibieron al alcalde con abucheos.

Adams respondió al desdén con un mensaje que, según Spectrum News, buscaba restarle importancia. “Siempre que practicas un deporte, sabes que tienes que jugar a pesar de los que te molestan. Así es como se gana”, expresó.

Mientras el alcalde recorría el exterior en lo que describió como una agenda para “fortalecer alianzas económicas y comerciales”, en Nueva York se vivían episodios sensibles.

Entre ellos, el funeral del bombero Patrick Brady en Queens, quien falleció tras un episodio médico combatiendo un incendio de cinco alarmas, y el ataque armado a un oficial de policía en Brownsville, Brooklyn.

Durante la ausencia de Adams, el vicealcalde Randy Mastro debió asumir las declaraciones públicas sobre estos hechos.

La oficina del alcalde confirmó a Spectrum News que los gastos del viaje fueron cubiertos con fondos públicos, un punto que volvió a encender críticas sobre prioridades y transparencia.

La ausencia, además, rozó los límites establecidos por la Carta de la Ciudad: si el alcalde está fuera por nueve días o más, el Defensor del Pueblo, en este caso Jumaane Williams, obtiene temporalmente la capacidad de aceptar o vetar legislación.

Adams regresó a la ciudad a última hora del domingo, apenas con margen para evitar esa transferencia simbólica de poder.

La tensión entre Adams y Williams se hizo más visible cuando el alcalde respondió por X a los cuestionamientos del Defensor del Pueblo. En un mensaje insinuó que los intentos de Williams por ganar influencia “por todos los medios excepto por el apoyo de los votantes” estaban destinados al fracaso.

One has to feel a bit bad watching a four-year attempt to become Mayor by every means except winning over the voters finally crash and burn. I genuinely hope you find some peace and happiness moving forward. https://t.co/kwFJ30QF7a — Eric Adams (@ericadamsfornyc) November 23, 2025

Pero su regreso de Uzbekistán no significó el fin de sus viajes: Daily News informó que Eric Adams tiene programado viajar a Nueva Orleans para recibir un premio por su contribución a la lucha contra el antisemitismo.

Los desplazamientos internacionales de Adams se convirtieron en una constante durante su gestión. De acuerdo con coberturas previas de diversos medios neoyorquinos, el alcalde ha realizado viajes recientes a Israel y Albania, a los que se suman cuestionamientos por su presunta relación con Turkish Airlines en el marco de una investigación federal ya desestimada.

Tras retirar su candidatura a la reelección y con Zohran Mamdani a punto de asumir, los roces entre ambos también aumentaron.

El alcalde electo acusa a Adams de dificultar su agenda, incluyendo decisiones urbanísticas que afectan planes de vivienda. Aún están pendientes reuniones entre ambos y un encuentro con la jefa del NYPD, Jessica Tisch, quien no ha confirmado si seguirá en el cargo bajo la próxima administración.

