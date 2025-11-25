Inter Miami y NYCFC disputan la final de conferencia Este de la MLS: fecha, hora y dónde ver el duelo
Inter Miami llega lanzado, con un nivel competitivo altísimo y un Messi que busca su primer título grande en Estados Unidos
El último paso rumbo a la MLS Cup quedó definido. Inter Miami recibirá en casa a NYCFC, duelo que se encargará de abrir esta ronda de finales de conferencia y en la que el equipo de Javier Mascherano, con Lionel Messi como principal figura, buscará sumar el primero de los dos títulos que aspira en este final de temporada con el título de Conferencia.
Las Garzas recibirán a NYCFC en el Chase Stadium, escenario que aseguró recibir la final por la MLS Cup en caso de que Inter Miami se clasifique a la lucha por el título, por lo que sin duda, esto representa una importante ventaja para Messi y compañía.
Inter Miami llega lanzado, con un nivel competitivo altísimo y un Messi que busca su primer título grande en Estados Unidos. Pero el golpe de NYCFC en Philadelphia funciona como aviso: subestimarlos podría ser peligroso.
La historia se escribirá en Miami. Y, como siempre en esta MLS impredecible, cualquier cosa puede pasar.
Fecha, hora y dónde ver el duelo
El duelo en el que Messi y compañía reciben en el Chase Stadium a NYCFC, se jugará el próximo sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas ET (17:00 CT y 15:00 PT) en Estados Unidos.
Para los espectadores en Estados Unidos, la cobertura completa de cada minuto de estos partidos estará disponible exclusivamente a través de la plataforma MLS Season Pass en Apple TV, el hogar de la Major League Soccer.
Esta plataforma garantiza transmisiones en vivo y en alta definición para no perderse ningún detalle de la lucha por el título.
