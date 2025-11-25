Inter Miami y NYCFC disputan la final de conferencia Este de la MLS: fecha, hora y dónde ver el duelo

El último paso rumbo a la MLS Cup quedó definido. Inter Miami recibirá en casa a NYCFC, duelo que se encargará de abrir esta ronda de finales de conferencia y en la que el equipo de Javier Mascherano, con Lionel Messi como principal figura, buscará sumar el primero de los dos títulos que aspira en este final de temporada con el título de Conferencia.

Las Garzas recibirán a NYCFC en el Chase Stadium, escenario que aseguró recibir la final por la MLS Cup en caso de que Inter Miami se clasifique a la lucha por el título, por lo que sin duda, esto representa una importante ventaja para Messi y compañía.

And then there were four. 🏆



Next up: Conference Finals on Saturday // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/imFOqWUiyj — Major League Soccer (@MLS) November 25, 2025

Inter Miami llega lanzado, con un nivel competitivo altísimo y un Messi que busca su primer título grande en Estados Unidos. Pero el golpe de NYCFC en Philadelphia funciona como aviso: subestimarlos podría ser peligroso.

La historia se escribirá en Miami. Y, como siempre en esta MLS impredecible, cualquier cosa puede pasar.

Fecha, hora y dónde ver el duelo

El duelo en el que Messi y compañía reciben en el Chase Stadium a NYCFC, se jugará el próximo sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas ET (17:00 CT y 15:00 PT) en Estados Unidos.

Matchup confirmed 📆 We face NYCFC at home for a spot in the MLS Cup Final. 🏟️✔️



More info here: https://t.co/fgKf4zgido pic.twitter.com/NQuPdQL97b — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 24, 2025

Para los espectadores en Estados Unidos, la cobertura completa de cada minuto de estos partidos estará disponible exclusivamente a través de la plataforma MLS Season Pass en Apple TV, el hogar de la Major League Soccer.

Esta plataforma garantiza transmisiones en vivo y en alta definición para no perderse ningún detalle de la lucha por el título.

Seguir leyendo:

Maxi Moralez mete a NYCFC en la final de Conferencia ante el Inter Miami de Messi

Formato, horarios y dónde ver las semifinales de Conferencia de la MLS en EE.UU.

Inter Miami estrenará su estadio Miami Freedom Park el 4 de abril de 2026