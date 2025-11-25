Jugadores de la Universidad de Alabama salen del hospital tras ser apuñalados por compañero de equipo

Dos jugadores de fútbol americano de la Universidad de Alabama en Birmingham fueron dados de alta del hospital apenas días después de haber sido apuñalados por un compañero de equipo dentro de las instalaciones deportivas del campus.

La noticia fue confirmada por el entrenador interino de los Blazers, Alex Mortensen, quien destacó que ambos atletas ya se encuentran en proceso de recuperación junto a sus familias. Los jugadores lesionados fueron identificados en documentos judiciales citados por TMZ Sports como Josh Underwood, liniero defensivo, y JaSire Peterson, liniero defensivo.

Mortensen, que asumió el cargo tras el despido de Trent Dilfer en octubre, confirmó que pudo hablar con ambos jugadores. “He tenido la oportunidad de reunirme con nuestros jugadores lesionados y sus familias, y ellos están de acuerdo en que les diga que ya dejaron el hospital y se están recuperando”, señaló.

“Ellos han dejado el hospital y están recuperándose. Agradecen las oraciones y pensamientos de todos”, precisó.

Ambos sufrieron heridas que, según las autoridades, no pusieron en riesgo sus vidas. Por su parte, el presunto agresor, Daniel Israel Mincey, liniero ofensivo de 20 años, originario de Florida, fue arrestado y enfrenta cargos de intento de asesinato y asalto agravado.

Según la policía, Mincey habría atacado a sus compañeros con un cuchillo en el Football Operations Center de Universidad de Alabama, horas antes del partido contra South Florida. Su fianza fue fijada en $90,000 dólares.

A pesar del violento incidente, el equipo decidió disputar el encuentro frente a USF ese mismo sábado, partido que terminó con derrota 48-18. La universidad aseguró que la investigación continúa y que su prioridad es la seguridad de los estudiantes.

Los motivos detrás del ataque aún no han sido esclarecidos. De lo poco que se sabe sobre Mincey es que es un estudiante novato, cursaba su segundo año de estudios. Mide 1,93 metros y es originario de Pompano Beach, Florida. Anteriormente, estuvo en la Universidad de Kentucky.

