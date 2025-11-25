Leyenda de Cleveland Browns, Bernie Kosar, fue sometido a un trasplante de hígado

La leyenda de Cleveland Browns, Bernie Kosar, fue sometido con éxito a un trasplante de hígado. Este martes cumple 62 años y el pasado lunes fue dado de alta tras una semana en recuperación luego del procedimiento quirúrgico en University Hospitals, en Cleveland, Ohio.

En una pequeña conferencia de prensa en University Hospitals en compañía del equipo médico, Kosar se mostró emocionado por las muestras de cariño que recibió durante el proceso.

“Salir hoy del hospital fue el mejor regalo de cumpleaños que podía pedir”, dijo Kosar.

“Estoy abrumado por el cariño y el apoyo, es realmente increíble. Un enorme agradecimiento a mi equipo médico y a todos los que han estado conmigo”, expresó.

El exjugador incluso celebró que su salida del hospital coincidiera con la victoria de Cleveland Browns ante Las Vegas Raiders y calificó su recuperación como un triunfo.

“Jamás pensé que estaría aquí en la semana de Acción de Gracias, un lunes de victoria para los Browns tras un triunfo como visitantes, pero aún más, una verdadera victoria para mí. Mi cumpleaños es mañana. Ni siquiera pensaba que iba a estar vivo para cumplir 62 años”, dijo.

Today's discharge was the best birthday gift I could ask for. I'm overwhelmed by the love and support — it's truly unreal. Huge thanks to my medical team and everyone who's had my back. And those $19 donations… 🙌all know how to make my day. GoFundMe is posted below and in my… pic.twitter.com/e6xYDEvaWy — Bernie Kosar (@BernieKosarQB) November 24, 2025

Kosar, que fue campeón del Super Bowl, lanzó una campaña en GoFundMe para apoyar su lucha contra problemas de salud, incluyendo el Parkinson en etapa temprana. La recaudación ya supera los $150,000 dólares gracias, en parte, a una contribución de $20,000 del legendario golfista Phil Mickelson.

Problemas de salud de Bernie Kosar

Kosar reveló en julio de 2024 que había sido diagnosticado con la enfermedad neurodegenerativa de Parkinson que afecta el control del movimiento.

Durante años tuvo molestias relacionadas con el hígado, pero en 2023 se confirmó la cirrosis, una condición grave que deteriora la función hepática y por la que tuvo que ser sometido a un trasplante.

En entrevistas mencionó haber sufrido envenenamiento de la sangre por E. coli, problemas cardíacos y episodios de hemorragia interna, lo que agravó su estado y aceleró la necesidad de un trasplante.

Kosar estuvo más de un año en lista de espera antes de recibir el trasplante. El procedimiento fue posible gracias a un donante, un aficionado de los Browns, Bryce Dunlap, quien falleció tras una emergencia médica. Inicialmente, un trasplante anterior se había cancelado por una infección hepática y hemorragia interna.

Bernie Kosar, el trotamundos de la NFL

Bernard Joseph Kosar Jr. nació el 25 de noviembre de 1963 en Youngstown, Ohio. Se destacó en la Universidad de Miami, donde jugó entre 1982 y 1984. Con los Hurricanes alcanzó el campeonato nacional en 1983 y fue reconocido como All-American en 1984.

El mariscal de campo ingresó a la NFL a través del Draft suplementario de 1985, siendo elegido en primera ronda por los Cleveland Browns. Su impacto fue inmediato y lideró al equipo a cuatro apariciones en playoffs y tres finales de la AFC en la segunda mitad de los 80.

Aunque nunca alcanzó el Super Bowl con Cleveland. En 1987 fue seleccionado al Pro Bowl. Kosar se marchó a Dallas Cowboys en 1993. Tuvo un rol secundario, pero ganó el Super Bowl XXVIII.

Al año siguiente se marchó a Miami Dolphins, donde jugó tres temporadas como suplente de Dan Marino. Se retiró en 1996, tras 12 temporadas.

En total, jugó 126 partidos, completó 23,301 yardas por pase, concretó 124 touchdowns, realizó 87 intercepciones y tuvo un porcentaje de pases completos de 59.3 %.



