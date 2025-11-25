Muere oficial de Florida tras recibir disparo durante orden de desalojo

Una oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Indian River falleció luego de recibir un balazo mientras realizaba una orden de desalojo. Otro agente resultó herido, cuando la persona a la que iban a notificar sacó un arma y comenzó a disparar. El sujeto también recibió impactos y murió en un hospital.

El sheriff Eric Flowers ofreció una conferencia para informar sobre el tiroteo que se dio cuando oficiales llegaron al domicilio de Michael Halberstam en Vero Beach, con una orden de desalojo por parte de su madre.

El hombre sacó un arma y disparó

Cuando los agentes se encontraban en la entrada de la casa de Halberstam, sacó un arma y comenzó a disparar. Los agentes reaccionaron y también dispararon, impactándolo varias veces, según informó el sheriff Flowers.

La oficial Terri Sweeting-Mashkow, de 47 años, murió tras ser impactada con las balas. “Con profunda tristeza y pesar con el corazón anunciamos el fallecimiento de la oficial, quien fue asesinada en acto de servicio”, pronunció la oficina en redes sociales.

El otro agente, el cerrajero y Halberstam fueron trasladados a un hospital. “El agente recibió un disparo en el hombro y se está recuperando”, expresó Flowers, quien habló con él en el hospital. El cerrajero también murió el domingo.

El sospechoso murió en el hospital

“El sospechoso que disparó y mató a la diputada Sweeting Mashkow, ha muerto a causa de sus heridas”, anunciaron.

Las autoridades no compartieron qué motivos tuvo la madre de Halberstam para desalojarlo de la propiedad de la cual ella es la dueña. Además, indicaron que el sospechoso tenía cargos previos por narcóticos y agresión a un menor.

La comunidad y los compañeros de la oficial Sweeting Mashkow lamentaron su muerte y organizaron una caravana para dale el último adiós. El sheriff subrayó que le dieron un nombramiento póstumo. La oficial tenía 25 años de servicio.

Nombramiento póstumo

“La oficial Sweeting Mashkow ha sido ascendida póstumamente a sargento dentro de la Oficina del Sheriff del Condado de Indian River. A partir de ahora, ella será dirigida como sargento Sweeting-Mashkow”.

El martes 2 de diciembre se llevará a cabo el servicio funerario de la oficial en el Hangar Corporate Air, ubicado en 2614 Airport N. Drive, en Vero Beach.

“Tenía un corazón hermoso, la extrañaremos”, con un nudo en la garganta expresó Flowers cuando dio la conferencia.

