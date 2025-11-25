Ofrecen recompensa por oficial de Nuevo México que obstaculizó una investigación

El FBI ofrece una recompensa de hasta $5,000 dólares por información que conduzca al arresto de un oficial de Ohkay Owingeh, Nuevo México, quien presuntamente obstaculizó una investigación al revelar datos confidenciales.

Las autoridades detallaron que el 26 de febrero de 2020, Justin Aguino, de 30 años, presuntamente utilizó su cargo como oficial del Departamento de Policía de Ohkay Owingeh en Nuevo México, para impedir una investigación del gran jurado federal.

Reveló información confidencial

Al parecer, Aguino, reveló información confidencial sobre una investigación en curso a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Administración de Control de Drogas (DEA) a una persona ajena al caso.

El 24 de mayo de 2022, mientras trabajaba para el Departamento de Policía de Pojoaque en Nuevo México, el oficial Aguino fue confrontado por agentes especiales del FBI, y declaró falsamente que no había revelado información a nadie ajeno a la investigación.

“Fue arrestado por estos delitos, compareció inicialmente ante el tribunal y fue puesto en libertad en espera del juicio. Aguino ahora es buscado por no comunicarse con los servicios de prisión preventiva desde el 26 de agosto de 2024″, indicó el FBI en un comunicado.

Tiene orden de arresto federal

Las autoridades emitieron una orden de arresto federal desde el año pasado contra Justin Aguino en el Tribunal de Distrito de Nuevo México, en Albuquerque, tras ser acusado de violación de la libertad condicional.

Subrayaron que el oficial tiene vínculos familiares con el pueblo Ohkay Owingeh. Y creen que posiblemente resida en Albuquerque, Nuevo México, o en el pueblo Zuni.

Recompensa por su ubicación

El FBI publicó un cartel con sus datos físicos y anunciando una recompensa de hasta $5,000 dólares para quien dé información de su ubicación y puedan arrestarlo.

Las autoridades solicita si alguien tiene información sobre esta persona, comuníquese con la Oficina Local de Albuquerque al 505-889-1300 o al 1-800-CALL-FBI, en línea en tips.fbi.gov o con la embajada o consulado estadounidense más cercano.

