Roscoe Street en Chicago: una de las calles más “cool” del mundo según un estudio 

Chicago no solo destaca por su arquitectura, su escena gastronómica o su vida cultural; también acaba de sumar un nuevo reconocimiento que pone a uno de sus barrios en el centro del mapa global. La prestigiosa publicación internacional Time Out incluyó a Roscoe Street en su lista anual de calles más “cool” del mundo, otorgándole el sitio 28.

De acuerdo con Time Out, esta calle ubicada en el vecindario de Roscoe Village logró posicionarse entre los lugares más vibrantes y carismáticos del mundo gracias a su ambiente comunitario, sus negocios locales y la mezcla de tradición con propuestas nuevas que la mantienen en constante movimiento.

Por qué Roscoe Street destacó en el ranking

Según Time Out, la elección no se basó únicamente en qué tan fotogénica o turística resulta una calle, sino en cómo la viven realmente los residentes. El ranking analizó factores como creatividad local, tiendas independientes, espacios culturales, gastronomía diversa y la autenticidad que define a cada zona. En el caso de Roscoe Street, su atmósfera de “pueblo dentro de la ciudad” fue clave.

La publicación destacó que este tramo cercano a Wrigley Field conserva una identidad propia dentro del gigantesco entorno urbano de Chicago. Cafeterías familiares, librerías de barrio, restaurantes con propuestas originales y boutiques que apuestan por diseñadores locales conforman el corazón del barrio, generando un flujo constante de visitantes sin perder su esencia vecinal.

El encanto particular de Roscoe Village

Roscoe Street forma parte de una comunidad conocida por su carácter acogedor y por la implicación de los residentes en actividades del barrio. Time Out subrayó que aquí la vida fluye a un ritmo distinto: hay festivales de calle, mercados temporales, terrazas llenas en verano y negocios que se han mantenido por décadas conviviendo con aperturas recientes.

Esa mezcla entre lo clásico y lo contemporáneo crea un entorno donde locales y turistas conviven de manera natural. La calle también es reconocida por su oferta culinaria, que incluye desde panaderías artesanales hasta restaurantes familiares y cocina internacional, lo que amplifica su atractivo entre distintos perfiles de visitantes.

Qué hacer y qué ver en Roscoe Street

Aunque su encanto principal está en la vida de barrio, Roscoe Street y su entorno ofrecen varios lugares que los visitantes pueden disfrutar, desde música en vivo hasta parques y restaurantes locales.

Beat Kitchen — Un clásico de Chicago para conciertos íntimos, shows de comedia y presentaciones de artistas emergentes.

— Un clásico de Chicago para conciertos íntimos, shows de comedia y presentaciones de artistas emergentes. Constellation Chicago — Sala especializada en jazz contemporáneo y música experimental, ideal para quienes buscan espectáculos diferentes.

— Sala especializada en jazz contemporáneo y música experimental, ideal para quienes buscan espectáculos diferentes. Hamlin Park — Espacio verde popular entre familias, con áreas deportivas, piscinas y zonas para caminar.

— Espacio verde popular entre familias, con áreas deportivas, piscinas y zonas para caminar. Kitsch’n on Roscoe — Restaurante local famoso por su brunch y su estética retro, perfecto para empezar el día.

— Restaurante local famoso por su brunch y su estética retro, perfecto para empezar el día. Boutiques y tiendas independientes de Roscoe Street — Moda local, artículos de diseño, librerías y pequeños comercios que conservan el carácter del barrio.

— Moda local, artículos de diseño, librerías y pequeños comercios que conservan el carácter del barrio. Cafeterías artesanales y panaderías de la zona — Lugares como cafés de barrio y panaderías que destacan por su ambiente relajado y productos caseros.

— Lugares como cafés de barrio y panaderías que destacan por su ambiente relajado y productos caseros. Restaurantes internacionales y cocina local — Una oferta variada que incluye desde comida americana clásica hasta propuestas de fusión.

Las 5 calles más cool del mundo según Time Out

Rua do Senado, Río de Janeiro, Brasil

Orange Street, Osaka, Japón

Rua do Bonjardim, Oporto, Portugal

Fanghua Street, Chengdu, China

Sherbrooke Street West, Montreal, Canadá

