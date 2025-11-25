Samsung lanzó el M56 2025 con precio accesible y cámara de 208 MP

Samsung presentó el Galaxy M56 2025 como su propuesta más reciente dentro del segmento de gama media premium, apuntando a consumidores que buscan equilibrio entre potencia, fotografía avanzada y amplia autonomía sin asumir los elevados precios de los modelos insignia. Disponible en India y Estados Unidos, el dispositivo llega con especificaciones que pretenden destacarlo entre sus competidores.

El nuevo M56 incorpora una batería de 7.500 mAh, una de las mayores dentro de su categoría, acompañada por un sistema de carga ultrarrápida de 120W que promete tiempos reducidos y mayor eficiencia energética. Samsung subraya que este avance responde a la creciente demanda de usuarios que dependen intensamente del teléfono durante su jornada diaria.

En materia de rendimiento, el teléfono integra el procesador Exynos 2400 junto con configuraciones que alcanzan hasta 12 GB de memoria RAM. La compañía asegura que este hardware permite ejecutar aplicaciones exigentes, mantener varias tareas en segundo plano y ofrecer una experiencia fluida en videojuegos sin interrupciones ni caídas notorias de rendimiento, incluso bajo uso prolongado.

El equipo también da un salto significativo en conectividad gracias a su compatibilidad con redes 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0. Estos estándares posicionan al M56 como una alternativa capaz de sostener velocidades elevadas y conexiones estables tanto en espacios domésticos como en ambientes de mayor demanda tecnológica, según destaca la propia compañía.

Diseño, fotografía y autonomía como pilares del nuevo modelo

En diseño, Samsung apuesta por una pantalla AMOLED optimizada para exteriores, ofreciendo brillo superior y una visualización cómoda bajo luz solar. El cuerpo del dispositivo presenta un acabado mate disponible en varios tonos, acompañado de una construcción delgada y ergonómica que está orientada a quienes utilizan el teléfono durante largos periodos.

La fotografía constituye uno de los principales argumentos de venta del modelo. El M56 integra una cámara principal de 208 megapíxeles con algoritmos de inteligencia artificial que mejoran el detalle y el color en distintas condiciones. El sistema triple de sensores complementa escenas complejas, mientras que la cámara frontal de 32 megapíxeles suma estabilización y nuevas funciones de edición para perfeccionar selfies y videollamadas.

Samsung asegura que la batería de 7.500 mAh puede superar los dos días de uso con una sola carga, dependiendo de los hábitos del usuario. Destaca además que la tecnología de 120W permite recuperar el 100% de la energía en menos de 45 minutos, característica que podría atraer a quienes requieren disponibilidad constante sin depender de cargadores portátiles.

Los precios oficiales del Galaxy M56 2025 inician en $551 dólares para la versión base, mientras que el modelo Advanced asciende a $619 dólares y el Pro se ubica en $732 dólares. Con esto, Samsung posiciona el dispositivo como una opción sólida dentro de la gama media premium, combinando autonomía, fotografía avanzada y rendimiento competitivo en un solo producto.