Amazon anuncia fechas y descuentos de su Semana de Black Friday y Cyber Monday

Amazon confirmó oficialmente las fechas, categorías con mayores rebajas y las nuevas experiencias de compra que ofrecerá durante su gran temporada de ofertas de fin de año.

La compañía adelantó que este año habrá más productos con descuento, nuevas funciones de inteligencia artificial y transmisiones deportivas en vivo que estarán disponibles para todos.

Fechas del evento y acceso a ofertas

La Semana de Black Friday y Cyber Monday se realizará desde esta semana hasta el 1 de diciembre.

Durante ese periodo, Amazon pondrá a disposición de los clientes millones de ofertas en más de 35 categorías, que incluyen belleza, electrónica, artículos del hogar, juguetes, moda, deporte y productos esenciales para la temporada navideña.

Las tiendas digitales estarán disponibles en:

–amazon.com/blackfriday

–amazon.com/cybermonday

Una vez concluido el Cyber Monday, Amazon mantendrá descuentos adicionales en su tienda navideña: amazon.com/tiendafestiva.

Miembros Prime tendrán acceso a envíos rápidos y entregas en el mismo día en miles de ciudades de Estados Unidos.

Categorías con mayores descuentos

Amazon adelantó los rangos de rebajas más significativos para esta edición:

–Electrónica: hasta 50% en productos de JBL, Canon, Sony y Samsung.

–Belleza y cuidado personal: descuentos de hasta 40% en maquillaje, fragancias y aparatos de cuidado.

–Juguetes: hasta 40% en marcas como Play-Doh, Melissa & Doug y MAGNA-TILES.

–Hogar y cocina: rebajas de hasta 55% en aspiradoras, utensilios y electrodomésticos, incluidos modelos de Shark.

–Moda, deporte y alimentos: promociones adicionales y paquetes especiales para las fiestas.

Los compradores también podrán explorar la lista anual Juguetes que Nos Encantan y el Holiday Kids Gift Book, con recomendaciones y rebajas a lo largo de toda la experiencia de compra.

Prime Video y una nueva forma de comprar durante transmisiones deportivas

Por primera vez, Prime Video transmitirá 15 horas de contenido deportivo en vivo durante el Black Friday, sin necesidad de ser miembro Prime.

La cobertura comienza a las 6:00 a.m. (PST) con el regreso del evento de golf del PGA TOUR, The Skins Game, y continúa con el partido anual de Black Friday Football, donde los Philadelphia Eagles enfrentarán a los Chicago Bears.

Los espectadores podrán comprar productos mientras ven los eventos mediante la función ‘Shop the Game’.

Para acceder, solo deberán presionar “arriba” en su control remoto o abrir la app de Amazon Shopping y buscar “Shop the Game”.

Habrá ofertas en ropa personalizada de la NFL y la NBA creada por figuras como Brittany Mahomes, Normani, Winnie Harlow y Jordyn Woods, además de mercancía oficial de marcas premium.

Experiencias adicionales y herramientas de Amazon

Amazon incorporará funcionalidades destacadas durante esta temporada:

–Rufus, su asistente con inteligencia artificial generativa, ayudará a comparar productos, encontrar regalos y resolver dudas de manera más personalizada.

–Amazon Haul, que celebra un año, ampliará su contenido con videos, transmisiones en vivo y recomendaciones de creadores e influencers sobre compras destacadas y guías de regalos. Estará disponible en Amazon Live, redes sociales y la app de Amazon.

–Tienda “Apoya a las pequeñas empresas”, dedicada a productos de emprendedores locales y marcas independientes, con envíos rápidos y descuentos competitivos: amazon.com/smallbusinessgifts.

Sigue leyendo:

– Black Friday y Cyber Monday en Amazon: Ahorros increíbles hasta el 1 de diciembre

– Amazon inicia reembolsos de $1,500 millones tras acuerdo con la FTC sobre suscripciones al servicio Prime

– Target rebaja los precios de miles de artículos para promover las ventas en declive