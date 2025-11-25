Shohei Ohtani confirma su participación con Japón en el Clásico Mundial 2026

La expectativa que rodea al Clásico Mundial de Béisbol de 2026 se disparó tras el anuncio oficial de Shohei Ohtani. El astro de los Dodgers utilizó sus cuentas personales para confirmar su compromiso con el equipo nacional, asegurando su presencia en el evento.

La decisión del actual MVP de la Liga Nacional no es trivial, ya que la estrella es, sin duda, la figura más importante del béisbol a nivel global. Su participación garantiza un aumento exponencial en la audiencia y la atención mediática del torneo.

Ohtani va por el bicampeonato

Ohtani ya fue la pieza central del éxito de Japón en el Clásico Mundial de 2023, donde deslumbró no solo con el madero, sino también en el montículo, cerrando la final con un ponche histórico a Mike Trout. Ahora, Ohtani buscará repetir la hazaña y liderar a su país a un inédito bicampeonato consecutivo.

La principal incógnita que rodea su participación, especialmente debido a su reciente historial de cirugías, es su rol dentro del equipo: si será utilizado únicamente como bateador designado o si la dirección técnica también le permitirá tomar el montículo.

Reportes indican que, aunque su rol con los Dodgers se maneja con precaución, su compromiso con Japón es total. La presencia de Ohtani en el roster es suficiente para convertir a Japón en el rival a vencer en el torneo.

