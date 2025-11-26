Aumenta evidencia de construcción de un centro de detención de ICE en Oregon

Continúa el incremento de las pruebas de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está considerando Newport, en Oregon, para un centro de detención migratoria.

En las últimas actualizaciones que incluyen consultas de contratistas federales, incluyendo una hecha en nombre de ICE. Solv LLC, una compañía de consultoría ambiental con sede en Virginia, envió un correo al Departamento de Conservación y Desarrollo de Tierras de Oregón preguntando sobre el procedimiento sobre una evaluación ambiental requerida por la ley estatal y federal para proyectos importantes en la costa, informó por primera vez Capitol Chronicle.

La consulta por correo electrónico señala en la firma que se hace en nombre de ICE, aunque no especifica a qué tipo de proyecto corresponde la evaluación en cuestión.

En un video publicado en redes sociales el martes, el alcalde de Newport, Jan Kaplan, además anunció más investigaciones federales.

“Confirmamos hoy que Team Housing Solutions ha llamado a varios hoteles de toda la costa, tan recientemente como esta mañana, buscando hasta 200 habitaciones de hotel para un año“, explicó en el video Kaplan.

Los registros obtenidos muestran que Team Housing Solutions, un contratista federal ubicado en Texas, el 4 de noviembre le preguntó a los funcionarios de la ciudad sobre el arrendamiento del espacio en el aeropuerto de Newport.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que alberga a la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) como al ICE y otras agencias federales, tiene una plataforma de aterrizaje en el aeropuerto en cuestión que ha usado para el helicóptero de rescate de la USCG.

Cuando el alcalde manifestó públicamente el 10 de noviembre por primera vez sus preocupaciones sobre la posibilidad de un centro de detención, indicó que la reubicación del helicóptero de rescate de North Bend había sido la pista número uno.

En el año 2014, cuando la USCG tenía previsto retirar la aeronave, informó a la comunidad con mucha anticipación. Esta vez, líderes y defensores de la pesca comercial aseguran que no se notificó la reubicación.

La organización sin fines de lucro Fishermen’s Wives de Newport y el condado de Lincoln demandaron para que el helicóptero regresara en 2014. Integrantes de la delegación del Congreso estatal lograron dar luz verde a una ley para mantener el helicóptero allí temporalmente. Las mismas partes presentaron una demanda parecida, reportada el 21 de noviembre, informó KATU 2 ABC.

En una victoria para la organización sin fines de lucro de Newport y el condado de Lincoln, un juez federal dispuso el lunes una orden de restricción temporal que ordenaba a la Guardia Costera que devuelva el helicóptero. La orden en cuestión tiene una duración de dos semanas.

“Estábamos entusiasmados con el fallo. Felices. Es un buen comienzo. Tenemos una larga lucha por delante y somos conscientes de que, especialmente para nuestro pequeño grupo, solo somos nueve mujeres en nuestra junta directiva”, expresó Taunette Dixon, miembro de la junta y portavoz de la organización sin fines de lucro.

Kaplan manifestó el martes que el helicóptero había sido visto de nuevo en la comunidad, aunque no estaba del todo claro si estaba reabasteciendo combustible o estaba allí como resultado de la orden del juez.

El alcalde de Newport indico que un helicóptero de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aterrizó en su ciudad para reabastecerse de combustible y pareció sugerir en su publicación en el video que podría haber motivos ocultos para la parada.

“Es importante tener en cuenta que, dado que nuestro aeropuerto cuenta con combustible, la FAA nos exige suministrarlo a cualquier aeronave que aterrice en él. El piloto del helicóptero informó a nuestro personal que intentaron repostar en Tillamook, pero no había nadie en el aeropuerto, así que volaron hasta aquí para repostar”, dice Kaplan en el video. “También es importante destacar que hay siete aeropuertos en Oregón con opciones de repostaje que habrían estado más cerca que Newport”.

El alcalde sigue enumerando ofertas de trabajo recientes para oficiales de detención de inmigrantes en a zona, la más reciente de las cuales, de acuerdo con él, se hizo el 19 de noviembre.

“Nos oponemos unánimemente a una instalación de ICE en Newport, y necesitamos que nuestro helicóptero de la Guardia Costera regrese de forma permanente“, dice Kaplan en el video.

