Carolina Sandoval se inspiró en ‘Wicked’ para su decoración de Navidad

La presentadora venezolana Carolina Sandoval acaba de cumplir 52 años, y además de mostrar cómo celebró su cumpleaños, también ha mostrado en redes sociales parte de la decoración navideña que instaló en la casa a la que se acaba de mudar.

Hay que recordar que a finales del año pasado Sandoval anunció su separación de Nick Hernández, eso la llevó a decir que era momento de vender su mansión en Miami, Florida, y alquilar una casa más pequeña para convertirla en su nuevo hogar.

En enero de este año, Sandoval compartió parte de su mudanza a la nueva casa, la cual es más pequeña. Ahora, ha dado detalles de la decoración navideña, para la que se dejó guiar por los gustos de su hija Amalia Victoria.

En la publicación, escribió: “Oficialmente, llegó a casa la época que esperamos todo el año @mipedacitodeluz y yo, gracias a @luisbritodesigner. Un arbolito lleno de amor y de los colores favoritos de Amalia Victoria inspirado en ‘Wicked'”.

El árbol está en la sala de estar de la propiedad, los adornos que se han puesto en el pino llaman la atención. Hay peluches, lazos, esferas brillantes, cintas y ramas artificiales.

Por los momentos, Sandoval no ha compartido otros detalles de la decoración de la propiedad. Cuando se mudó, la presentadora dijo: “Lo que más me gusta es que el techo es alto. La escalera tiene loca a Amaia Victoria”.

Hay que recordar que la propiedad en Miami de Sandoval y Hernández entró al mercado de bienes raíces en junio del año pasado, desde que se puso en venta llamó la atención porque la presentadora había puesto mucho esmero en decorar el sitio a su gusto. Muchas de las reformas las fue mostrando en redes sociales. Inicialmente, se decía que había decidido deshacerse del sitio porque tenía problemas financieros, aunque ella misma desmintió esta información.

