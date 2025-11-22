Carolina Sandoval habla de los ataques de pánico que sufrió: ‘Crees que te vas a morir’

La presentadora de televisión Carolina Sandoval habló recientemente de los ataques de pánico que ha sufrido, incluso poco antes de salir al aire.

La venezolana contó a Marianne Suárez, en su programa Con Marianne, de estos momentos difíciles que le tocó enfrentar.

“Tú eres una mujer muy linda por fuera y por dentro. Te has dedicado en estos últimos tiempos a cuidarte, pero no estamos hablando de eso nada más. Yo sé que mostrar tu vulnerabilidad cuando has sido una mujer fuerte, que se ha forjado con varias cosas (…) y volver a reconectar la libertad y que florezca todo, es tan bello vivir”, comentó.

Ante el comentario, la conductora de TV afirmó: “¿Sabes cuántas veces faltando cinco minutos para salir en vivo en televisión, alguien tenía que abrazarme y sostenerme, mi vestuarista, la que me maquillaba, cualquier productor, porque lo que estaba era temblando y nadie sabía que la Venenosa, la que hablaba de los artistas, hace cinco minutos estaba a punto del desmayo, temblando con un ataque de pánico”.

La situación era tan fuerte que en más de una ocasión tuvo que pedirle a alguien que la acompañara a casa porque se sentía muy mal.

También hizo énfasis en cómo algunas personas se le acercaron en el pasado con la intención de ofrecerle cariño, pero en realidad querían afectarle su bienestar.

“Atentas con el cuidado excesivo de un supuesto cariño, se los digo desde el amor. Ya yo perdoné, yo sé que la gente me ve como que soy creída, pero a veces eres una tarjeta de crédito, un cajero automático”, destacó.

En este sentido, agregó: “Eso es lo que pasa con los ataques de pánico, que creo que te vas a morir en cada momento”.

La Venenosa abrió su corazón sobre este importante tema y algunos usuarios reaccionaron a sus declaraciones con mensajes como: “Carolina siempre es clara y concisa, con talento, coraje y personalidad a prueba de críticas y chalequeo”, “Carolina es un ejemplo seguir muy fijadora y lo que hace lo hace excelente, muy buena profesional”.

